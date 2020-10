Yo recibí en días pasados una notificación sobre una acción de inconstitucionalidad que había presentado en junio del 2018, donde me dan la razón contra una segunda anualidad que recibían los empleados no profesionales de Recope. Cuando uno ve los argumentos del presidente ejecutivo de Recope, defendiendo esa doble anualidad, uno se da cuenta que no hay una vocación de reducción de gasto público por parte de los jerarcas, ni en este gobierno ni en los anteriores.