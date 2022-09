Paciente lleva 22 años pidiendo ayuda a la CCSS para tener una vida normal

Jesús Espinoza Sánchez asegura que lleva 22 años de su vida rogándole a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que lo atiendan por un abultamiento que tiene en el estómago, pero nada que lo escuchan.

Él cuenta que su pesadilla empezó cuando tenía apenas 13 años, sufrió una apendicitis y tuvieron que operarlo en el hospital San Juan de Dios, pero, según relata, en la cirugía le dejaron una tijera y una gasa dentro del cuerpo.

Jesús pide ayuda porque asegura que no puede ni dormir tranquilo. Foto: Cortesía de Jesús Espinoza. (Cortesía de Jesús Espinoza)

“Yo sentía como que algo me punzaba y tuvieron que sacarme eso, ahí empezaron los problemas. Se me hizo una pelota en el estómago y me ha crecido mucho, durante años estuve yendo al San Juan de Dios pero nunca me atendieron, decían que no aparecía mi expediente, entre otras cosas”, relató el paciente.

Hace unos tres años Jesús se fue a vivir a Cartago y empezó a luchar en el hospital Max Peralta para que lo atendieran, pero tampoco ha tenido respuesta.

“Yo voy y lo que me dicen es que tienen que hacerme exámenes para ver qué es lo que tengo y poder tratarme, quedan de llamarme para hacerme esos estudios y nunca me llaman”, relató el afectado.

El hombre de 35 años asegura que su salud ha ido empeorando con el pasar el tiempo, dice que en ocasiones vomita sangre y que se desmaya mucho. Además, dice que el bulto en su estómago le causa dolores y muchas incomodidades, por lo que no puede llevar una vida normal.

El vecino de Cartago dice que el bulto en el estómago le genera dolores y muchas incomodidades. Foto: Cortesía de Jesús Espinoza. (Cortesía de Jesús Espinoza)

“No me contratan en ningún lado porque por la pelota que tengo me cuesta moverme y además me desmayo mucho. Ya ni dormir puedo tranquilo porque siento que me ahogo, tengo que dormir sentado prácticamente; he tratado de que me den una pensión por lo menos para tener dinero para la comida pero me dicen que estoy muy joven, ya no sé ni que hacer”, manifestó el vecino de Cartago.

La Teja consultó este viernes en la mañana al departamento de prensa de la CCSS el porqué no han atendido a Jesús, pero al cierre de la nota aún no había respuesta de la institución.