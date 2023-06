Paciente pide ayuda a la Caja: “No me puedo morir, tengo un hijo con discapacidad”

Wálter Solís Zamora tiene meses de no tener paz, ya que una enfermedad que se le ha ido agravando lo tiene muy angustiado.

Hace unos cinco años, este vecino de Paso Ancho, empezó a tener problemas con la próstata, lo notó porque si sentía ganas de ir a orinar y no iba de inmediato, se le salían algunas gotas.

Wálter Solís tiene serios problemas de próstata y le dieron cita para dentro de dos años. Foto: Cortesía. (Cortesía de Wálter )

Poco a poco la situación fue empeorando. Empezó a ver que cuando iba a orinar e iba saliendo del baño tenía que devolverse porque sentía de nuevo ganas; el goteo de orina se hizo cada vez más frecuente y luego llegó el ardor y el dolor a la hora de ir al baño.

“En las noches es algo terrible, me tengo que levantar entre diez y doce veces todos los días, ni descanso por estar en eso”, contó el paciente.

LEA MÁS: Acomodan a la fuerza a Joselyn Chacón en una jefatura

Wálter dice que un principio lo empezaron a atender en la clínica Moreno Cañas, pero luego lo refirieron al hospital San Juan de Dios y ahí es donde es tratado, sin embargo, siente que no le han puesto la atención necesaria.

“La semana pasada me hicieron una biopsia para ver si tengo algo malo, el doctor que me la hizo me dijo que estaba para operar porque tengo la próstata muy grande, pero viera mi sorpresa cuando fui a sacar la cita de seguimiento porque me la dieron para junio del 2025, casi me da algo”, relató el paciente.

Wálter y su esposa Roxana trabajan duro para sacar a su hijo Esteban adelante. Foto: Diana Méndez. (Diana Mendez )

Sin trabajo

A este problema de salud se le suma que desde diciembre anterior Wálter está sin trabajo, eso incrementa su preocupación porque debe sacar adelante a su familia, sobre todo a su hijo Esteban, de 31 años, quien tiene una discapacidad, debido a que en el 2014 recibió un balazo en la cabeza.

“Les hago trabajos de mantenimiento a las personas que me contraten, arreglo goteras, cosas eléctricas, de fontanería, en fin, lo que me salga. El seguro me llega hasta el 31 de julio y luego mi esposa me tendrá que asegurar porque no puedo quedarme sin atención médica ahorita, ¡Dios guarde!

LEA MÁS: Lo que están haciendo algunos vivazos para guindarse del éxito de la piña rosada

“Pese a que ya varios doctores me han dicho que estoy para operar lo antes posible, que tengo un agrandamiento severo de la próstata, en el San Juan de Dios me dieron cita para dentro de dos años y me dijeron que si acaso se me tranca la orina vaya al centro médico para que me pongan una bolsita, pero ¿cómo voy a andar subiéndome en los techos para trabajar con una bolsita de esas?”, comentó indignado.

Otra de las inconformidades de Wálter es que en el hospital no le mandaron ni siquiera acetaminofén para el dolor y las pastillas que le han recomendado cuestan carísimas, por lo que no ha podido comprarlas.

“Me han dicho que el ajo es bueno para esto de la próstata, entonces todos los días me como uno en ayunas y a veces tomo ibuprofeno que sé que es un desinflamatorio”.

En el San Juan le dieron cita a Solís para junio del 2025. Foto: Cortesía. (Cortesía de Wálter )

Gran temor

Wálter y su esposa, Roxana Herrera, temen que por la falta de atención a él se le agrave la enfermedad a un punto en el que ya no se pueda hacer nada, por eso ruegan por ayuda ante las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Mi esposa trabaja en una empresa de manufactura que hace dispositivos médicos, pero el salario es muy bajo, yo necesito trabajar para llevar el arroz y los frijoles a la casa y para eso tengo que estar con salud.

LEA MÁS: Hay venta loca de uña de gato en el país, ¡tenga cuidado!

“Yo les pido a las personas que trabajan en la Caja que se pongan la mano en el corazón, no me puedo morir, tengo un hijo con discapacidad que me necesita y por eso tengo que cuidarme, pero para eso necesito citas con tiempos cortos, no en años”, aseguró.

Esteban también está muy preocupado por su papá y se suma al llamado de su familia para que por favor atiendan pronto a don Wálter, con el fin de que su salud mejore y así recupere la paz.

El paciente dice que necesita ayuda pronto porque necesita estar bien para cuidar a Esteban. Foto: Diana Méndez. (Diana Mendez )

La Teja consultó a la CCSS a qué se debe que la cita del paciente la hayan puesto hasta el 2025 y el hospital San Juan de Dios respondió lo siguiente: “El hospital realizó la consulta a la jefatura del servicio de Urología, la cual indica que al paciente se le realizó una biopsia y se le otorgó cita de control con su médico tratante para junio del 2025.

“Sin embargo, por protocolo del servicio, personal médico le da seguimiento al reporte de la biopsia, para que dependiendo de los hallazgos, de ser requerido, el paciente sea contactado y se le brinde atención prioritaria.

“En este momento no tiene indicación quirúrgica, por tal motivo no se encuentra en lista de espera”.