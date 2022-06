Papá cuenta cómo aprovechó su licencia de paternidad: “Me encantó compartir con ellas”

Luis Diego Lucar disfrutó de una licencia de paternidad de 3 semanas con el nacimiento de sus gemelitas. Cortesía.

Luis Diego Lucar se estrenó como papá de las gemelitas Lucía y Emilia, el pasado 23 de abril, y gracias a su trabajo, pudo disfrutar de una licencia por paternidad, para acompañar a su esposa, María Fernanda Carvajal, y chinear a sus bebitas.

Ahora, al igual que este herediano, todos los papás que trabajan en el sector privado del país podrán tener un beneficio luego del nacimiento de sus hijos, pues desde el viernes pasado rige una ley que otorga una licencia de paternidad.

En el caso de los trabajadores del sector público, la Ley Marco de Empleo Público creó la licencia de paternidad para funcionarios públicos, que les otorga un permiso por un mes con goce salarial, un día después de que se registre el nacimiento o la adopción de un hijo.

Lucar contó que en su lugar de trabajo, una empresa llamada Hakkoda le dieron tres semanas, las cuales le sirvieron para fortalecer el vínculo afectivo con sus recién nacidas y ayudar con todo lo que implica atender a sus hijas.

“En mi trabajo nos dan una licencia un poco diferente, son tres semanas a partir del nacimiento de las bebés y desde que le informé a mi jefe que iba a ser papá, simplemente me pidieron la fecha para ver los días en el sistema y listo”, destacó este gerente de proyectos.

¿Cómo se come?

La licencia de paternidad se incluyó en el Código de Trabajo y permite que el papá tenga dos días libre por semana, durante el primer mes de nacido del bebé.

Y al igual que con las mamás, quedará prohibido a los patronos despedir a trabajadores con licencia de paternidad, la cual se extiende también a los padres que adopten hijos.

“En la empresa decidieron seguir dándonos el beneficio que tenían hasta el momento y definitivamente era algo supernecesario.

“Siempre he dicho que la maternidad y la paternidad no es cosa de sola una persona, siempre me chocó mucho que a los papás no les dieran nada, como si no fueran responsables de los bebés. Me encantó compartir con ellas durante estas semanas, poder crear ese vinculo que es importante desde el primer día y estar para ellas”, destacó.

–¿Cómo aprovechó el tiempo con la gemelas?

“Por ejemplo, en las noches, que es más complicado aprovechábamos para hacer turnos y eso nos permite tener más bloques de sueño y durante el día nos dividimos las tareas, porque no es solo darles de comer, es lavar ropa, acomodarlas, comer nosotros.

“Lastimosamente, nuestras mamás ya no están con nosotros, pero tengo una cuñada que vino de Estados Unidos y estuvo con nosotros antes del parto y una semana después y fue una ayuda grandísima, porque en esos días se requiere de un gran apoyo familiar”, manifestó.

Este papá enamorado recalcó la importancia de contar con un beneficio como este.

“Uno siente el vínculo que está creando con los hijos, ya ellas me van reconociendo y la verdad es que se hacen grandes muy rápido, no me puedo imaginar el no estar presente.

2 días libres tendrá a la semana el papá.

“Actualmente trabajo desde la casa cuatro días a la semana, sigo manteniendo ese vínculo con ellas y cuando puedo, entre reuniones y hora de comer apoyo a mi esposa, porque es muy importante”, relató.

Lucar contó que él comparte su experiencia con otros compañeros de trabajo.

“Tengo un compañero que será papá en setiembre, ambos estamos muy presentes y el poder estar ahí, para su hija, es importante porque hay demasiadas cosas por hacer.

“Definitivamente las mamás son unas superheroínas, por hacer tantas cosas cuando el papá no está y el poder estar ahí y trabajar en equipo, hace la diferencia”, manifestó.