Niña reparte amor con sabor a confites a los recolectores de basura

Especialmente las mañanas de los sábados son de tremenda alegría para Miha Spiller Ugalde porque comparte con sus muy queridos amiguitos, los recolectores de basura de la Municipalidad de San José que pasan por su casa en el conocido barrio Brasil de San José.

Los miércoles, que también pasa el camión de la basura, la niña está recibiendo clases en la Escuela Naciones Unidas, en el barrio Naciones Unidas, por eso no puede compartir con los recolectores, pero si por alguna razón no hay clases, rapidito aprovecha para saludarlos.

Miha con sus amiguitos de la muni de San José. Cortesía. (Cortesía)

Nos cuenta doña Rebeca Ugalde, la mamá, que desde hace cinco años que se pasó a ese barrio comenzó el amor de su hija por los recolectores de basura y es que como en casa le han enseñado la importancia de compartir con los demás y agradecer a quienes todas las semanas recogen nuestra basura, ella les agarró un cariño muy especial.

El pasado sábado 28 de mayo, Miha, apenas escuchó el camión de la basura, se levantó disparada, cogió confites y gomitas y se fue a conversar con sus amigos, además, les endulzó el día sabrosamente.

Ese día, de un pronto a otro la cariñosa amiguita le dijo a su abuelito, don Randall Marín, que por favor le tomara una foto con sus amigos recolectores de basura y, sin pensarlo mucho, los muchachos de la muni josefina, cogieron porte y salieron todos bien guapos en la foto.

La pequeñita llegó a tomarse una foto con el gallo de don Martín Herrera, el amigo de los gallos que falleció el pasado 22 de febrero. Cortesía. (Cortesía)

Le encanta

“Ya desde el viernes ella comienza a alistarse para la mañana del sábado, ella sabe que es día de que pasen sus amigos por eso alista confites, gomitas y galletas. Siempre me advierte, ‘mami cuidado no me despierta’; por eso yo no le fallo, antitos de las ocho de la mañana, ya la estoy despertando y ella de una vez se levanta y se prepara”, explica doña Rebeca.

Con tremendas sonrisas, la mamá nos contó que para la Semana Santa pasada hubo una anécdota con su hija porque en la casa, pues como en muchas otras, estaba complicadillo el asunto económico y entonces estaba doña Rebeca cuidando mucho tres atunes para aprovecharlos los días santos, pero el sábado antes, cuando pasaron los muchachos de la muni, Miha salió corriendo a darles los tres atunes.

Don Oliver, Miha y doña Rebeca, una familia que cuida la naturaleza. Cortesía. (Cortesía)

“Es que mi hija en verdad los quiere mucho, entonces para ella es importante siempre compartir con ellos. De hecho, en la casa le enseñamos muy bien la importancia de reciclar y de cuidar muy bien lo que botamos, de no echar vidrios o cualquier cosa que los pueda cortar.

“Siempre envolvemos bien el vidrio quebrado y ella ayuda, al mismo tiempo le explicamos que envolviendo bien los filos y las puntas del vidrio, evitamos un accidente para los amiguitos. Ella entiende bien que los recolectores de basura hay que cuidarlos”, aseguró la mamá.

El cariño es bien correspondido porque los muchachos de la municipalidad, también los sábados, no solamente pasan haciendo su trabajo frente a la casa de Miha, se van al portón de la casa y tocan para que ella salga.

Miha es amiga de todos los servidores públicos, aquí con otro amigo de la Policía Montada. Cortesía. (Cortesía)

Amiguera

Son tan amigos que ya la estudiante de tercer grado sabe vida y milagros de los recolectores, entonces, como hace poco uno de ellos se estrenó como papá, Miha le dijo a doña Rebeca que debían alistarle un regalito al bebito y en eso están por estos días.

“Estoy segura que mi hija es tan amiguera por todo lo que le hemos enseñado en la casa. Siempre le decimos que hay que ser solidario con las personas, sobre todo con los adultos mayores y los que tienen alguna discapacidad.

“Además, le enseñamos desde bebé que el planeta hay que cuidarlo, de hecho, en el patio de la casa tenemos una composta, eso lo hacemos para que ella aprenda a pensar en verde y se preocupe por botar a la basura solo ciertas cosas y que las demás las recicle para cuidar el planeta”, dice doña Rebeca.

Lesly se llama el hamster que es mascota de Miha. Cortesía. (Cortesía)

Es que Miha siempre ha sido un dulce amor con todo el mundo, cuando entró al kínder la mamá tenía miedo de que se pusiera a llorar y no quisiera entrar a clases, pero fue todo lo contrario, porque incluso se puso a tranquilizar a los compañeritos y a llevarlos de la mano al aula.

Buena en los negocios

Y hasta muy buena emprendedora nos salió esta pequeñita. En el inicio de la pandemia, cuando la economía se puso cuesta arriba, Miha, junto con su mamá y el papá, don Oliver Spiller, comenzó un pequeño negocito de venta de ropa para jóvenes y adultos por Instagram (elmercaditodemia.cr).

No es una niña de jugar con muñecas, más bien lo que le encanta son los peluches. Hello Kitty la vuelve loca, es el amor de su vida. Tampoco es de pasar horas frente la televisión, es más de jugar con el celular o de estar jugando en el patio de su casa con tierra, haciendo barro para hacer figuritas.

También le encantan los animales. Por estos días disfruta a su hámster, Lesly, además de a la gata de la casa, Coquita. Está todavía afectadilla porque hace 15 días se le murió María Angélica, una zaguatica que era hija de una perra que tenía 13 años en la familia, Joaquina, la cual se perdió hace cinco años y nunca apareció.