“Ella me preguntó que si yo estaba casado con la mamá de mi chiquita y le dije que no, pero que teníamos cinco años de vivir juntos, incluso tenemos un bebé de año y medio. Ella me dijo que lo sentía mucho, pero que para el Estado yo no era nada de la niña y que no me la podían entregar”, contó el angustiado papá.