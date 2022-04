Papás cerraron portones de escuela Miguel Obregón, en Tibás, como protesta (video)

Los estudiantes de otros grados y sus padres debieron esperar que reabrieran los portones. Foto: Cortesía (Cortesía)

Un grupo de padres de familia de la Escuela Miguel Obregón Lizano, en el centro de Tibás, llegaron a las 5 de la mañana de este martes al centro educativo y lo cerraron con cadenas y candados para impedir el ingreso y protestar así contra una maestra.

Alejandra Aguilar Mendoza, madre de una estudiante de quinto grado, asegura que la docente, de apellido Arguedas, es quien les da clases de Español y Estudios Sociales, pero afirmó que desde febrero, cuando comenzó el curso lectivo, si acaso les ha dado cinco lecciones.

Son dos grupos de quinto grado los que tiene dicha escuela, en uno hay 15 estudiantes y en el otro 22 porque algunos padres de familia han optado por cambiarlos de escuela al ver lo que, afirman, está ocurriendo.

Aguilar asegura que, a ella y a otros padres que protestaron les queda muy difícil pasar de escuela a sus niños y por eso han enviado escritos a la directora y al Ministerio de Educación en busca de una solución para el problema que enfrentan.

Los padres cerraron los portones desde las cinco de la mañana. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Como no nos han escuchado, no nos quedó más remedio que tomar medidas más extremas, pero lo hicimos hasta las 9 de la mañana porque no queremos tampoco afectar a más niños”, explicó doña Alejandra.

Según los padres de familia, la maestra a la que señalan de dar pocas lecciones, cuando sí llega acosa a los niños, los amenaza con que los echará al basurero y habla cosas sin coherencia, así que los menores tienen sus cuadernos en blanco.

Sobre esta situación en la Miguel Obregón, el MEP informó: “De inmediato coordinamos con la supervisión de circuito para restablecer el servicio y se realizó una reunión con los padres, la Contraloría de Derechos Estudiantiles y el departamento de Desarrollo Organizacional para atender las necesidades de los estudiantes”, dijo Mauricio Cubero, jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación.

Otro hecho que les preocupa a los padres es que están a pocas semanas de hacer las pruebas FARO y, sin materia vista, temen que sus hijos las pierdan.

“La maestra de ciencias y matemáticas ya lleva casi más de medio cuaderno lleno con la materia, mientras que la otra están en blanco. Los niños ya ni quieren estar en la misma aula con ella y prefieren pasarse con la otra maestra a repetir la materia para aprovechar el tiempo”, comentó Aguilar.

El año pasado, dijo la madre, también tuvieron problemas con la misma docente cuando estuvo a cargo del grupo de sexto grado.