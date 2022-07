Papás: Es clave hablar con los hijos sobre cómo estar seguros cuando salen

El caso del joven Marco Calzada, de 19 años, asesinado la noche del sábado para robarle el celular, sacudió a muchos en todo el país, incluso a quienes no lo conocían.

Marco Calzada Valverde había salido con unos amigos a un bar en la capital y luego no se supo más de él.

El vecino de Pavas era un buen muchacho, asistía a la iglesia y ayudaba en obras sociales.

Luego de una salida con amigos a un bar del barrio La California, en San José, se desconoce por qué salió sin avisarles que se iba y caminó, tarde en la noche (a eso de las 11 p.m.), hacia el barrio Chino, donde fue atacado mortalmente.

Este lamentable hecho debe servirles a papás para entender la necesidad de hablar francamente con sus hijos sobre cómo estar seguros cuando salen.

Para ayudarnos con recomendaciones para los padres les consultamos a las psicólogas María Ester Flores y Francini Ramírez.

“Si van a viajar en cualquier plataforma tecnológica (para pedir un carro), les digo que lo primero es pedirlo desde donde estén y cuando falte un minuto para que llegue salir a toparlo; que no lo pida en la calle porque ahí los observan y ven el tipo de celular que tienen y se exponen a ser asaltados”, explicó Flores.

Ella también recomienda pedirles a los jóvenes que manden la ubicación de dónde se encuentren; dice que si se trata de un lugar conocido quizás no es tan necesario, pero si cambian de sitio, que avisen.

“En caso de viajar en taxis es igual, dígales que apunten el número de placa y se lo envíen y compartan la ubicación en tiempo real”, apunta la experta.

“Dígales a sus hijos que van a tener un nivel de confianza en el que se comuniquen los paraderos y que no opten por decirles a sus padres que no lo hicieron porque donde estaban no había señal o se quedaron sin batería. Uno sabe que no quieren contestar”, explicó María Ester.

Poder guiar a la policía

En caso de que algo malo les llegara a ocurrir a los muchachos y estos han informado dónde están, los papás podrían decirle a la policía dónde estuvo el joven por última vez para que inicien la búsqueda por allí o puedan continuar las investigaciones que permitan encontrarlo pronto.

Haga una reunión familiar y hable de los peligros a los que se exponen sus hijos y la importanca de avisar dónde están. (Joshua Bright)

Otro bolado es hacer una reunión familiar con los hijos que están en edad de salir, incluso si son adultos pero viven aún en casa, y pídales que avisen si se van a atrasar del trabajo, por ejemplo.

“Que alguien de la familia esté informado”, recomienda Flores.

“Marco probablemente, en su inocencia, no imaginó los peligros que encierra una ciudad de noche. Por eso debemos recomendarles a nuestros hijos que no caminen solos, que ojalá se vayan en grupo en el mismo carro e irlos dejando (en su casa) de uno en uno”, agregó.

“Dígales ‘aunque ustedes se enojen, mi labor de adulto es protegerlo, prefiero que se moleste a que se me muera, así que vamos a tener que ser muy estrictos en el cumplimiento de esa medida (de avisar o decir dónde está)’”, agregó María Ester.

Empatía y autoconocimiento

rancini Ramírez, psicóloga y arterapeuta, les aconseja a los padres de familia trabajar con sus hijos la consciencia social, que es como la “graduación” de la inteligencia emocional.

“La consciencia social es cuando comprendemos por qué pasan las cosas, pero para llegar a ella los padres deben enseñarles el autoconocimiento (físico, social, aprendizaje, conductas, emociones y en lo que creemos) de los cinco a los diez años”, detalla.

“A partir de esa edad pueden aprender a gestionar sus emociones y mientras lo logran se comunican con su familia, aprendo a conocerlos y ellos al niño y eso les ayuda a ser empáticos (ser capaces de ponerse en los zapatos del otro)”, explicó Ramírez.

Mande su ubicación en tiempo real a sus padres o un amigo de confianza cuando va a trasladarse en plataforma digital o transporte público. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Desde que los muchachos están en el colegio es importante que reconozcan los valores de los amigos, si les incita a tomar, fumar, consumir drogas o ser promiscuos sexuales.

Jóvenes de la misma edad quizás no los van a aconsejar bien y si los padres constantemente le dicen al hijo que esas conductas son malas sabrán qué hacer a la hora de enfrentarse a ellas.

A los muchachos se les debe hablar con honestidad, dejarles muy claro la importancia de que sepan cuidarse y que estén atentos a señales de peligro que haya alrededor.

