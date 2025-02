Paquita la del Barrio le contó a imitadora tica qué le hicieron los hombres que inspiraron “Rata de dos patas”

Eran como la 1:25 p. m. de este lunes 17 de febrero y del otro lado del teléfono nos atendió muy afectada doña Vera Ramírez Dobles.

“No he parado de llorar porque me trató como una amiga cuando vino a Palmares en el 2015”, fue lo primero que nos dijo.

Doña Vera (derecha), la imitadora turrialbeña, no ha parado de llorar porque “me trató como una amiga cuando vino a Palmares”.

Doña Vera tiene más de 11 años de imitar a la cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del barrio. Se parece tantísimo que ganó varios concursos aquí en el país y hasta se presenta caracterizando a la cantante.

“Como circulan tantas noticias falsas no creí cuando me lo dijeron y cuando ya pude confirmarlo, al principio, tampoco quería creerlo. No puedo negar que he llorado demasiado. Sentí un gran golpe en el corazón porque, gracias a Dios, pude conocerla.

“Paquita fue muy especial conmigo. Compartí dos días con ella y siempre se mostró atenta, amable, simpática y amiga. Cuando me llevaron a Palmares, después de ganar el concurso de la más parecida a Paquita, de la emisora La Mejor (99.1 FM), ella al verme me dijo: ‘¡Ganaste! En verdad te pareces mucho a mí’. Nunca olvidaré esas palabras”, recordó la turrialbeña.

Doña Vera reconoce que ella no tiene parecida la voz a Paquita, pero eso no evita que le haga a la cantada y que con mucho cariño, y hasta el mismo rencor por algunos hombres, le cante fuerte y duro a las “ratas de dos patas”.

La turrialbeña canta, no igual que Paquita, pero sí canta y muy lindo.

Compartió camerino

“Cuando ella dio su concierto en Palmares, estuve varias horas en su camerino. Fue un tiempo muy alegre y divertido. Ya estando en la intimidad nos contó realmente el por qué de sus canciones, nos confirmó que las ‘ratas de dos patas’ fueron su primer esposo, quien se casó con ella siendo casado, y el segundo marido, quien le dio vuelta con una mesera del propio restaurante de ella.

“Poder vivir cómo es la persona y no la artista, verla cómo se alistaba, cómo se reía, cómo gozaba conmigo y me trataba como a una amiga de años, es un recuerdo que tendré toda la vida. Fue auténtica, especial. Permitió que nos tomáramos fotos (porque también estaba Lucy Sandí, quien ganó en el mismo concurso de La Mejor, a la voz más parecida) y fue muy conversona”, aseguró.

La imitadora también recordó que para aquel 2015, lo primero que compartió con Paquita fue la conferencia de prensa que dio por medio de La Mejor y fue bajo la fórmula de que la gente llamaba y le hacía preguntas a la artista.

“Yo me sentí muy mal, porque llamaron varias personas que le recriminaron el por qué trataba tan mal a los hombres en sus canciones. Ella con mucha paciencia explicó que sus canciones eran dedicatorias a dos hombres en particular que la traicionaron y no a todos, pero lo que pasa es que a muchos hombres les calzan perfectamente esas letras”, recordó.

La imitadora tica de Paquita la del barrio, estuvo ya en varios programas de televisión como De Boca en Boca de Canal 7.

La confundieron con la real

Y es que el compartir en el 2015 con Paquita, para doña Vera, está cargado de anécdotas y momentos que ya tiene bien guardaditos en su corazón y ahí se quedarán para siempre.

“Le cuento una muy vacilona anécdota. Resulta que al ganar el concurso de la más parecida me llevaron a Palmares a conocer a la artista, pero ella llegaba en otro transporte. Pues resulta que yo llegué primero y se armó el gran alboroto, porque todo el mundo creía que yo era la original.

“Una señora gritó: ‘vean, ya llegó Paquita’ y por más que yo les hacía señas diciéndoles que yo era una imitadora, se armó tan tremendo molote de gente que me tuvieron que sacar escoltada como si fuese la verdadera. ‘¿Me pareceré tanto?’, me preguntaba yo”, recordó con una sonrisa.

Pero eso no fue todo. Una vez que pasó lo de la escoltada, llegó otro pacho.

Doña Vera (derecha)confirma que Paquita, la original, la trató demasiado bien.

Resulta que la llevaron a la conferencia de prensa que iba a dar la mexicana y como la turrialbeña también llegó primero, la prensa tica también la confundió con la original y una periodista tenía ya rato de entrevistarla cuando ella tuvo que explicarle que era la doble y no la original, ahí fue cuando se volvió a preguntar si realmente era tan parecida a Paquita.

Ya nosotros les habíamos presentado a doña Vera, la Paquita la del Pueblo.

Ahora más que nunca, asegura doña Vera, honrará a Paquita con su imitación, sobre todo, aclara, porque incluso siente que sus vidas se parecen tanates.

“Soy divorciada, como ella, también me dieron vuelta, me tocó luchar por mis hijos y tenemos un lunar en la cara, ella del lado izquierdo y yo al derecho. No somos familia, pero nos parecemos en mucho”, comenta con un legítimo dolor por haber perdido a una persona que marcó su vida.