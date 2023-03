Parroquia costarricense les permite a sus fieles ir a misa con las mascotas

Cada vez es más común que las mascotas puedan ingresar con sus dueños a lugares como parques, hoteles o restaurantes, pero ahora resulta que también pueden ir a misa.

Una parroquia josefina se declaró pet friendly (amigables con las mascotas), por lo que les permite a los fieles ir a la eucaristía con sus pelutidos y mantenerlos en las bancas durante toda la celebración.

Se trata de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, localizada en Sabana Sur, la cual este viernes en la mañana puso una publicación en su Facebook en la que dejaba claro que los feligreses pueden llevar a sus mascotas a las celebraciones que gusten.

Esta fue la publicación que hizo la parroquia este viernes en la mañana. Foto: Facebook. (Facebook)

La Teja conversó este viernes con el párroco Carlos Humberto Rojas, quien dijo que para él llevar al perrito a misa es la cosa más natural del mundo.

“Eso nace de la inquietud de las personas, varios feligreses han preguntado si pueden venir a misa con la mascota y creo que sí, pero eso tampoco es algo muy novedoso, eso es como de siempre que la gente puede ir con su mascota a misa”, relató.

El cura acaba de llegar a esa comunidad, hace un mes lo trasladaron, antes estaba en la parroquia La Soledad, en el centro de San José, y cuenta que ahí también permitía que la gente llevara sus mascotas a misa.

Escuela recomendó a niña de 4 años viajar en bus para no ayudarle a bajar la silla de ruedas del carro

Cuidado con las ‘gracias’

El sacerdote dice que nunca le ha tocado ver a un perro hacer alguna ‘gracia’ en media misa, pero espera que si en algún momento pasa los dueños estén preparados y lleven las bolsas y todo lo necesario para dejar todo bien limpio.

Luego de que la parroquia hiciera la publicación, varias personas la comentaron, algunas para bien porque son amantes de los animales y ven con agrado que se abran más espacios para los peluditos, pero a otras no les hizo mucha gracia, pues aseguraban que no es correcto porque los templos son lugares sagrados, hasta dijeron que se presta para distracciones en momentos importantes como la consagración.

El sacerdote llegó a la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro hace un mes. Foto: Facebook. (Facebook)

Ante los comentarios negativos, el sacerdote dijo que no entendía por qué las personas no estaban de acuerdo, si el mismo Jesús nació en medio de animales en el pesebre de Belén.

También le preguntamos al cura si es necesario que los perritos lleguen con protección para evitar accidentes y nos dijo que, hasta donde tiene entendido, según la Ley todo perro grande debe andar con bozal para evitar accidentes.

¡Alegría para el bolsillo! Cartón de huevos ahora sale más barato

El sacerdote dijo, además, que ingresó al Facebook para ver qué ponía la gente en los comentarios y vio que algunas personas estaban atacando a la iglesia, así que tomó la decisión de quitar la publicación, pero mantiene la posición de que si una familia lleva a un perrito a la misa los dejará entrar.

“No quiero que este sea un tema para que nos hagan daño (a la Iglesia católica). Nunca he tenido malas experiencias, las personas que he visto en misa con perritos los mantienen alzados en todo momento y no causan problema alguno, además son pocas”, aseguró el cura.

La Federación Canina ve bien que se deje llevar perros a misa

Gran iniciativa

Rubén Rodríguez, presidente de la Federación Canina, calificó la iniciativa como algo buenísimo, pero reconoce que no se les puede abrir las puertas a los perros así porque así porque también pueden representar un riesgo para los feligreses.

Él dijo que es necesario hacer un reglamento y que el personal de la parroquia reciba asesoría para evitar accidentes.

Banco Nacional amplía el límite de envíos de SINPE móvil por día

Es necesario tomar en cuenta los tamaños, la agresividad, el nerviosismo, la peligrosidad del perro, las deposiciones y hasta los ladridos para que la misa se pueda celebrar en paz y sin inconvenientes.

“Estamos en total disposición de ayudar para crear un reglamento útil para evitar accidentes y vivir la mejor experiencia religiosa al lado de su mejor amigo”, manifestó Rodríguez.

Sin embargo, no todo el mundo ve bien que se lleven mascotas al templo, Lucía López, vecina de San Rafael Arriba de Desamparados, dice que no tiene perros y que si los tuviera tampoco lo llevaría a misa porque se perdería la devoción.

Ahora los perros podrán ir a misa. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

“Pienso que si uno va a misa es para tener una experiencia religiosa, buscar paz, estar tranquilo y si van perros al templo probablemente van a ladrar, pueden hacer alguna necesidad o hasta morder a un chiquito, me parece que no deberían llevarse animales a misa, no es un lugar para ellos”, expresó.

La Teja consultó a la arquidiócesis de San José sobre el tema y prefirieron no referirse.

“Vamos a analizar el tema, de momento no nos vamos a referir”, informó Jeison Granados, vocero de la arquidiócesis de San José.