Partido Liberal Progresista fue el segundo en formarse en la historia política del país en 1889

Eli Feinzaig, diputado electo del PLP es el rostro más conocido del partido y uno de sus fundadores. Foto: Jonathan Jiménez (JONATHAN JIMENEZ)

Cuando usted oye el Partido Liberal Progresista (PLP) probablemente piense inmediatamente en el del “elicopter” y su principal figura Eli Feinzaig y que el diputado electo fue el fundador de esta agrupación; sin embargo, es uno de los primeros partidos que existió en Costa Rica.

La agrupación política original nació en 1889 para participar en las elecciones de ese año, eso sí, su fundación fue muy fugaz y murió ese mismo año, pero dejó un legado enorme para la historia electoral de Costa Rica, así lo explicó Tomás Federico Arias, profesor de la cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de Costa Rica.

“El primer proceso electoral en el que se enfrentaron dos partidos políticos formales en la historia del país fue en 1889. El primero se llamó Partido Constitucional Democrático, cuyo candidato era el abogado José Joaquín Rodríguez Zeledón, cuya insignia era la bandera de Costa Rica porque en aquella época no había prohibición para poder usarla”, explicó Arias.

“El segundo partido se llamó Liberal Progresista y su candidato fue el también abogado, Ascensión Esquivel Ibarra y su bandera fue de color rojo. Lo formaron integrantes de la masonería, del positivismo y del liberalismo político de aquella época”, agregó don Tomás Federico.

En Tiquicia para entonces se hacían elecciones de primer y segundo grado. Las primeras escogían a al presidente, esas las ganó el partido de Rodríguez, pero los integrantes del PLP no estuvieron de acuerdo con el resultado y organizaron una revuelta armada el 7 de noviembre de 1889.

“Ambos grupos se enfrentaron a balazos, a golpes y ataques, incluso murieron varios costarricenses esa noche y como estuvimos a punto de ir a una guerra civil, el PLP dijo que no valía la pena que nos matáramos entre nosotros por este asunto, reconocemos el gane del partido Constitucional Democrático y con eso don José Joaquín se convirtió en el presidente de la República de 1890 a 1894″, amplió el historiador.

Día de la Democracia

Muchas de las manifestaciones ciudadanas culminan en la Plaza de la Democracia. Foto: Marcela Bertozzi (Marcela_Bertozzi)

Esa decisión tomada por el PLP fue tan importante que en 1942, durante la administración del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, se estableció el 7 de noviembre de 1889 como Día de la Democracia electoral en Costa Rica.

En el centenario del hecho histórico, el 7 de febrero de 1989, el presidente Oscar Arias invitó a los mandatarios latinoamericanos a una cumbre en la que se inauguró la plaza de la Democracia frente al Cuartel Bellavista (Museo Nacional) y se celebraron los 100 años de la Democracia electoral en Costa Rica.

“El partido desapareció ese mismo año (1889), tan fuerte fue el enfrentamiento que no siguió en la arena política y desapareció para siempre, pero su importancia es vital”, explicó Arias.

Inspirados en el original

El secretario general del PLP actual, Eduardo Brenes, reconoce que se inspiraron en ellos, pero aclaró que son dos partidos distintos.

“Nosotros quedamos formalmente constituidos en junio del 2017 ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), aunque comenzamos a hacer todos los trámites desde el 2015. Sí, es cierto que tratamos de recoger la herencia liberal costarricense que fue tan importante durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX porque fue la que puso los cimientos de este país”, explicó Brenes.

El secretario general del PLP y Eli son los fundadores del partido.

“Fue el partido (ya con otro nombre) de la generación del Olimpo, en el que había personajes como Cleto González Víquez, Bernardo Soto y Mauro Fernández y Ricardo Jiménez”, continuó Brenes.

Los liberales que compartían ideología con el PLP, pese a su desaparición como partido, agrupaba a la gran intelectualidad de aquella época y fueron los que hicieron las grandes reformas al aprobar el divorcio; el matrimonio civil que no se permitía antes; hicieron la legislación del Código Civil y el Código Penal; la gran reforma educativa; la secularización de los cementerios, ya que antes las personas que no eran católicas no se podían enterrar en ningún cementerio.

En 1902 finalmente llegó don Ascensión Esquivel a la presidencia de la República.

Ascensión Esquivel Ibarra, presidente de la república en 1902 y primer candidato del Partido Liberal Progresista. Foto: Wikipedia (Wikipedia)

Nacen de las redes sociales

Según contó don Eduardo, es el primer partido que surge de las redes sociales, pues eran un grupo de siete personas que opinaban sobre la realidad nacional luego de las elecciones ganadas por Luis Guillemo Solís y con una visión liberal que no se sentía identificada con el Movimiento Libertario, que era más afín a la tradición norteamericana de libertarismo.

“Comenzamos a escribir opiniones y reflexiones principalmente en Facebook y la gente comenzó a pedirnos que formáramos un partido porque se sentían identificados con nuestra ideología”, dijo Brenes.

Esos siete miembros fueron Eli, Brenes, Paola Gutiérrez, Silvia Elena Chavarría, Daniel Weisleder, Juan Carlos Hidalgo y Melvin Garita, solo permanecen los dos primeros.

La primera elección en la que participaron fue la del 2018, pero sin candidato presidencial debido al diagnóstico de cáncer de Feinzaig y les fue como un quebrado porque no sacaron ni un diputado, pero en el proceso electoral 2022 lograron seis diputados y quedaron de cuartos en la preferencia política del tico, por encima del PUSC que cuenta con gran tradición.

“Ahora lo que queda es consolidar este triunfo y tenemos una fracción sólida con Eli Feinzaig, Kattia Cambronero, Jorge Dengo, Luis Diego Vargas, Johana Obando y Gilberto Campos que luchará por las áreas que más afectan a la población, trabajadores independientes y pulseadores”, afirmó Brenes.