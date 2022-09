Periodista “adivino” predijo la muerte de la Reina Isabel II

Mauricio Azofeifa es periodista, pero desde el 2016, sentado al borde de una piscina el 1 de enero, comenzó a hacer sus predicciones anuales y aunque asegura que no es adivino, vidente, brujo, ni nada que se le parezca, lo cierto es que ha logrado pegar varios de sus pronósticos.

Mauricio Azofeifa tiene desde el 2016 de estar lanzando sus predicciones. (Cortesía)

El más reciente es el que se concretó la mañana de este jueves con el fallecimiento de la Reina Isabel II y que según le compartimos en la edición del 6 de enero de este 2022 dice así:

“Hablando de la realeza, el príncipe Carlos ascenderá al trono en Inglaterra tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, a los 96 años”.

Por eso lo llamamos para conversar al respecto y entre risas nos contó que “pega una cada muerte de reina”, pero en realidad acierta más seguido de lo que recuerda.

La reina Isabel II fue vista por última vez en actividades públicas esta semana.

“Todos los años (otros) decían que se moría la Reina, pero yo no, hasta este año lo dije y se cumplió”, dijo el comunicador.

Azofeifa dice que no tiene ningún método de adivinación, simplemente dice una u otra cosa que se le ocurre y admite que ha sido curioso pegar algunas de ellas.

“Desgraciadamente no me ha ido mal con las muertes, he tenido tino con las muertes... Ahí se fue Fidel Castro, Sean Connery, José José, que no me gusta nada pegar muertes. Trato de no hacerlo, pero no creo que la reina de Inglaterra se fuera a resentir porque yo dijera que se iba a morir, no creo que haya estado tan pendiente de mis predicciones”, comentó entre risas.

También reconoce que con lo mayor que estaba la señora, había muchas probabilidades de pegar.

Las pegó

Otras predicciones que sí pegó fue el retiro de las canchas del capitán Bryan Ruiz, quien ya confirmó que lo hará este 2022, así como que volveríamos a la normalidad luego de dos años de pandemia.

Bryan Ruiz se retirará luego del Mundial de Catar a finales del 2022. (Prensa Alajuelense)

Otra que lanzó y espera pegar es que Messi finalmente será campeón mundial este año con la selección Argentina, habrá que ver a final de año, si se concreta o no.

Y una con la que está feliz de no haber pegado fue la eliminación de la Sele, que al final sí clasificó a Catar.

Eso sí, reconoce que muchos lo contactan por Messenger cuando salen sus predicciones para pedirle sus consejos sobre cómo les irá en una entrevista laboral o unos exámenes médicos.