Periodista de La Teja denuncia que están usando su nombre para estafar

La periodista de La Teja Hillary Chinchilla está preocupada porque alguien está usando su nombre para hacer estafas.

Algún delincuente se está haciendo pasar por ella para hacer compras que no paga y, al final, la que queda con el chicharrón es la comunicadora.

Hillary Chinchilla está preocupada porque están usando su nombre para hacer daño. (Fabiola Montoya)

Todo se destapó el lunes pasado cuando Hillary recibió una llamada que le robó la paz. Una trabajadora de una tienda la contactó para cobrarle un montón de plata por una compra que ella no hizo, es más, ni siquiera ha ido nunca a ese local comercial.

“Me llamaron de un número que no conocía para preguntarme si yo había hecho una compra de 152 mil colones en una boutique de ropa para niños, en Cartago centro, y yo les dije que no.

“Me dijeron que una persona llamada Hillary Chinchilla Marín había hecho una compra ahí y que supuestamente había pagado por SINPE móvil, pero el dinero nunca llegó a la cuenta de la tienda”, relató.

El delincuente hizo un montaje de un comprobante falso de transferencia por SINPE y lo envió a la tienda. La vendedora se confió al ver la imagen y no revisó la cuenta antes de entregar la mercadería a la persona que llegó a recogerla.

El vivazo hace comprobantes falsos de pago y los manda a los comercios. (Cortesía)

“En la información que dieron los que hicieron la compra dieron mi nombre real, pero un número de cédula que no es el mío, también dieron un número de teléfono diferente al mío y la foto que quedó registrada en la conversación no es mía, es de una mujer desconocida.

“Soy la única persona que aparece en el Tribunal Supremo de Elecciones con ese nombre y en redes sociales, al poner ese nombre, sale de una vez mi perfil, de hecho, por ahí fue donde me contactaron de la tienda, por redes sociales”, relató la periodista.

Puso la denuncia en el OIJ y poco después le avisaron de otra estafa

Hillary sabe que la situación es seria y este miércoles 12 de marzo se fue al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a poner la denuncia por suplantación de identidad.

La joven sabe que esa fue la mejor decisión porque poco después de salir del OIJ recibió otra llamada por otra estafa similar.

La periodista ya puso la denuncia en el OIJ. (Cortesía)

“Me contactó por redes sociales una mujer que es familiar de un comerciante y me dijo que alguien hizo una compra por 150 mil colones a mi nombre. También les enviaron un comprobante falso de SINPE de un banco en el que yo ni siquiera tengo cuenta y luego mandaron, supuestamente, a un Uber a recoger la mercadería; ellos la entregaron sin comprobar que la plata había entrado a la cuenta.

“La mujer estaba molesta y hasta dijo que me iba a denunciar, me preguntó si había recibido plata de la persona que estaba usando mi nombre para hacer las compras, ¡qué clase de pregunta! Yo le expliqué que estaban usando mi nombre para estafar y le dije que ya había ido a poner la denuncia al OIJ, ella dijo que también iba a ir a denunciar", manifestó Hillary.

El “modus operandi” fue exactamente igual, la persona que contactó la tienda lo hizo con una cuenta en la que se ve la misma foto (una mujer), además, el número de SINPE en el comprobante falso es el mismo.

La comunicadora dice que perdió la cédula en diciembre pasado y sospecha que la persona que está usando su nombre tal vez la tenga, pero es raro porque en los dos casos usó números de cédula distintos al de ella.

Michael Soto dice que en estos casos hay que ir al OIJ a poner la denuncia por suplantación de identidad. (Jorge Castillo)

Hillary se siente indignada de ver cómo ensucian su nombre

Hillary dice que la situación que está viviendo es triste porque sabe que las tiendas afectadas perdieron mucha plata y se siente mal de estar involucrada en semejante enredo.

“Es demasiado indignante y a la vez preocupante, están dejando mi nombre en mal, lo están usando para hacer daño. Yo no me meto con nadie, soy una persona honrada, nunca me he robado nada en mi vida y me están dejando como una estafadora, como una ladrona.

“Me preocupa que alguna de las personas estafadas me vaya ‘a quemar’ en redes sociales por algo que yo no hice. Me está contactando gente que yo ni conozco, negocios que ni he visitado y ya hasta me están preguntando si estoy recibiendo plata de todo esto, ¡¿cómo se les ocurre?! Yo también soy afectada porque están ensuciando mi nombre”, aseguró.