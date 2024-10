Periodista informa del fútbol de Nicaragua a compatriotas en Costa Rica

Un periodista futbolero se le ocurrió llevar detalles sobre el fútbol de su país a sus compatriotas aquí en Costa Rica. El hombre informa lo mejor de la primera división de su tierra así como de la selección pinolera.

El comunicador nicaragüense se llama Nolan Tinoco. Nació hace 36 años en el barrio Juno Rodríguez, del departamento de Estelí, la tercera ciudad más grande de Nicaragua. Hizo la escuela en el Colegio Nuestra Señora del Rosario (colegio de monjas) y se graduó como bachiller colegial en el Colegio Centroamérica de Managua. Llegó a Costa Rica el 5 de noviembre del 2022.

Periodista futbolero informa del fútbol de Nicaragua a compatriotas en Costa Rica. En la foto Nolan (izquierda) con José Pepe Vargas de la Ultra. (Cortesía)

Si en Nicaragua el deporte rey es el béisbol ¿por qué el fútbol? “En categorías menores fui 18 veces campeón. Siempre jugué como defensa central, era bueno, metía duro el pie y siempre luchaba por ser el capitán del equipo. Pasé por todas las divisiones del Real Estelí, y me dirigió una leyenda del club, Sergio Iván Rodríguez, quien hoy día entrena el Club Sport Sébaco, segundo lugar de la Liga Primera.

“Un día, jugando fútbol, sufrí una lesión de tibia y peroné, y ahí fue donde se frenó el juego para mí, porque ya después me daba miedo meter el pie. Eso fue hace 20 años, pero también me rompí los ligamentos y hasta el día de hoy no me los he operado. Jugar al fútbol desde pequeño me hizo ser un apasionado”, respondió el periodista.

Marca Personal Nicaragua

Hace una semana, gracias a esa pasión de Nolan, nació “Marca Personal Nicaragua”, que es un canal de comunicación en redes sociales en el cual informa, solamente, de la Liga Primera y la selección de Nicaragua. El programa está, por el momento, en Facebook e Instagram.

Con su esposa, Diana Castillo, disfrutando de un partido de fútbol en el Estadio Nacional de La Sabana. (Cortesía)

El pasado 30 de setiembre en La Teja les informamos, en exclusiva, lo siguiente: “El Real Estelí de Nicaragua podría estar más presente que nunca en Costa Rica, y no porque venga a atormentar de nuevo al Saprissa o a cualquier otro equipo tico por un partido de fútbol, sino de manera permanente.

“Los pinoleros serían socios de una franquicia en la Liga de Ascenso que tendrá sede en Santa Cruz, Guanacaste, donde quieren expandir su ambicioso proyecto, que es todo un éxito en su país”.

La nota fue hecha por nuestro compañero Sergio Alvarado, quien entrevistó, justamente, a Nolan. Él nos confirmó en exclusiva esas intenciones del Estelí.

“Estando en Costa Rica pude comprobar que hay una gran cantidad de nicaragüenses, de todas las edades, a quienes les gusta el fútbol. Al venirse para tierras costarricenses ya le agarraron el gusto al deporte y hasta tienen sus clubes preferidos. Por supuesto que Saprissa y Alajuelense son los equipos a los que más siguen los nicaragüenses en Costa Rica.

“En Nicaragua ya se puede asegurar que el fútbol está consolidado y creciendo. Actualmente, hay seguidores de clubes como el Real Estelí y el Diriangén. Claro, falta mucho, todavía el nicaragüense en Nicaragua prefiere seguir al Real Madrid y el Barcelona”, reconoce.

Nolan con su esposa Diana disfrutando la pasión de Saprissa, el equipo al que siguen en aquí porque en NIcaragua es el Real Estelí. (Cortesía)

Cultura fútbol

Marca Personal Nicaragua tendrá la mejor información, exclusivas y análisis detallados del fútbol de Nicaragua para que los nicaragüenses en Costa Rica, y por las redes sociales en cualquier parte del mundo, se informen de uno de los deportes más seguidos en el planeta.

Nolan nos aclara que él no es de chismes o noticias a medias. Cada noticia que salga en su medio será bien confirmada, porque no publica rumores.

Al estar en Tiquicia también aprendió sobre esa cultura tica del fútbol, que genera aficionados apasionados al máximo, y quienes apoyan y se mantienen informados siempre sobre el equipo de sus amores.

“No puedo negar que en Nicaragua estamos lejos de la pasión al fútbol de los ticos; sin embargo, ya estamos dando los primeros pasos. En Costa Rica el futbolero de nacimiento es aficionado del Barcelona o el Real Madrid, pero esos equipos no están por encima de Saprissa, la Liga, Herediano, o Cartaginés.

“Para el nicaragüense sí, es apasionado del fútbol de España y sabe muy poco del de Nicaragua. Tengo ese sueño, lograr con mi medio que el nicaragüense en Costa Rica esté muy bien informado de los equipos de la Liga Primera y de la selección, así nace la pasión con la información”, comenta.

Aquí con el entrenador tico, Glen Blanco, quien acaba de quedarse sin club, pero ya tiene dos ofertas para seguir dirigiendo en Nicaragua. (Cortesía)

Nueva pasión

El comunicador pinolero se llena de gran ilusión por esa pasión que busca para el fútbol de su país.

“Logré confirmar que el nicaragüense nacido en Costa Rica se integra muy rápido a la pasión del fútbol, entonces se vuelve seguidor de los clubes ticos, pero lo hace con una nueva pasión nicaragüense para el balompié que no conocía.

“Disfruto de niños o jóvenes que ya viven con intensidad cada partido de fútbol en Costa Rica, y eso es bueno porque es posible que se puedan apasionar también por el fútbol nicaragüense. Es cultural. En Costa Rica hay artistas y comediantes, por ejemplo, que el pueblo apoya; en Nicaragua a un comediante nuevo lo bulgarean”, acepta con dolor.

Marca Personal Nicaragua, solo informa del fútbol de la Liga Primera y la selección de nicaragüense. (Cortesía)

Pero no pierde la fe, al contrario, se ilusiona. “Los nicaragüenses somos apasionados y fieles a los equipos, con bastante trabajo podríamos lograr que esa pasión se vuelva al fútbol por eso no dejaré de informar”, confirma con total decisión.