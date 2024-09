Real Estelí pitaría fuerte en Costa Rica, ¿viene a atormentar a alguien de nuevo?

El Real Estelí de Nicaragua quiere celebrar más cosas en el fútbol de Costa Rica con su nuevo proyecto. (Jose Cordero)

El Real Estelí de Nicaragua podría estar más presente que nunca en Costa Rica y no porque venga a atormentar de nuevo al Saprissa o a cualquier otro equipo tico por un partido de fútbol, sino de manera permanente.

Los pinoleros serían socios de una franquicia en la Liga de Ascenso que tendrá sede en Santa Cruz, Guanacaste, adonde quieren expandir su ambicioso proyecto que es todo un éxito en su país.

Nolan Arenado, periodista nicaragüense del medio Marca Personal Nicaragua, le confirmó a La Teja que en octubre de este año se estaría cerrado el trato para tener una sucursal del Tren del Norte en Tiquicia.

El comunicador explicó que la idea surge para reclutar y ver talentos que pudieran servir al primer equipo del Estelí y que tengan ascendencia pinolera. Solamente falta por cerrar el trato.

“La idea es formar, potenciar y desarrollar a futbolistas en el cantón de Santa Cruz, donde hay muchas familias con descendencia nicaragüense y su principal objetivo es que todo su material humano de trabajo sea de ese cantón”, explicó.

Para Arenado, según la información que maneja, el 8 de octubre ya se llegaría al acuerdo.

“Ese día presentarán de manera formal el proyecto para recibir el apoyo necesario, como es les faciliten el uso de las instalaciones del estadio Cacique Diría de Santa Cruz, donde jueguen de local y los campos para las inferiores del club porque van a activar todas las categorías también en Costa Rica”.

El Real Estelí quiere seguir dejando su marca en el fútbol de Costa Rica. (Jose Cordero)

Henry Duarte estaría a la cabeza

Quien estará a cargo del proyecto si este llega a cerrarse es el técnico costarricense Henry Duarte, quien además es asesor de las academias del cuadro rojiblanco. Él estuvo la semana pasada reunido con los dueños del Estelí y por el conocimiento que tiene del fútbol nica es que lo buscaron.

El extécnico de la Selección de Nicaragua habló con La Teja sobre la idea que se tiene, aunque fue enfático que por un tema confidencialidad y tranquilidad de los jugadores no pueden revelar cuál franquicia es de la que se estarían haciendo cargo.

“El interés de ellos de venir y tener la franquicia está, por eso me buscaron, todavía no se ha concretado nada pero sí es una posibilidad. La persona que estará como socio ya está listo, pero aunque se ha conversado no te puedo decir los nombres de las franquicias con las que se ha conversado por un tema de tranquilidad de los mismos clubes.

“Se está jugando el torneo, están los equipos participando, no queremos que venga a afectar a los jugadores más, ya hay un problema de tipo económico que los está afectando”, explicó.

Henry Duarte actualmente trabaja como asesor de ligas menores del Real Estelí de Nicaragua. Fotografía: Real Estelí

Don Henry destacó que la idea nace como parte de la ambición que tiene el Estelí para volverse una potencia en Centroamérica. Si la oferta llega a cerrarse con las autoridades de Santa Cruz, la cual ya está muy adelantada y básicamente solo hace falta ratificarla, él sería el director deportivo.

“Según entiendo también tienen contactos en otros lados. Ellos están trabajando muy bien, tienen una organización muy, muy buena, quieren expandirse, reclutar toda esa población nicaragüense que anda por ese lado. Están pensando en un proyecto que va más allá.

“Ellos me buscaron además porque conozco muy bien la zona tanto acá como en Nicaragua, yo soy asesor de su academia, tengo que estar viajando allá, entonces tenemos mucho contacto”, añadió.

Solo toca esperar unos días para confirmar que el Tren del Norte llegará hasta Tiquicia de momento a segunda, todavía no sería tiempo de mortificar a nadie en primera división.