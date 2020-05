"Sinceramente me gustaría vivir esa experiencia de nuevo y como lo revelé en la crónica, la experiencia del avistamiento fue chocante y me invadió cierto miedo, tras leer y ver documentos en Internet. No es un buen recuerdo, pero si pudiera revivir algo así de raro, de único, me gustaría por curiosidad, ya que ahora sé más sobre estos fenómenos que en 2012.