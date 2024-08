Periodista que renunció a canal 7 ahora es el nuevo director de prensa del MEP

El periodista Joshua Quesada renunció el pasado 3 de julio a la revista Calle 7 de Teletica y este viernes 23 de agosto fue confirmado como el nuevo director de prensa y relaciones públicas del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Ni comunicado de prensa se hizo. En el chat de WhatsApp oficial para la prensa del MEP, pusieron lo siguiente: “buenas tardes, colegas, les presentamos al nuevo director de Prensa y Relaciones Públicas del MEP” y nos fuimos, nada más.

El Periodista que renunció a la revista Calle 7 y ahora es el director de prensa del MEP, es Joshua Quesada. (Instagram)

Lo que siguió fue una ilustración con la foto de Joshua con una partecita de los atestados que los justifican en el puesto, como que es licenciado en Mercadeo, además, periodista.

En ese mismo chat, el propio Joshua se mandó con sus primeras palabras para los periodistas de todos los medios del país, como director de prensa del MEP: “Estoy a su disposición para cualquier consulta, información o asistencia que puedan requerir.

“Mi objetivo es facilitarle el acceso a la información de manera eficiente y transparente, y asegurarme de que tengan todo lo necesario para llevar a cabo su valiosa labor. No duden en contactarme para cualquier necesidad o inquietud. Estoy aquí para servirles y colaborar con ustedes en lo que necesiten”.

Hace unos días, Joshua, quien tiene 24 años, habló con La Teja sobre su salida tan sorpresiva de Calle 7.

“Según contó el vecino del centro de San José, su renuncia a Teletica la comenzó a valorar desde abril, pero fue hasta julio cuando, de una vez por todas, decidió presentar la carta, ¿por qué?

“Joshua explicó que su familia tiene negocios y que están considerando expandirse, por lo que él decidió salir de Teletica para liderar ese crecimiento”, dice la nota.

‘En mi casa yo soy como el que se salió del canasto en el sentido de que en mi familia siempre ha habido la tradición de tener negocios. Mis papás tienen sus propios negocios, es una vena que hay en nuestro hogar; pero en el colegio yo me enamoré de la comunicación y me fui por ese rumbo, pero siempre me llamó la atención eso y la posibilidad de iniciar y administrar un proyecto.

‘Mi papá, que es propietario de ferreterías, comenzará a expandir el negocio y él necesitaba a una persona que le ayudara a gestionar el desarrollo de este crecimiento y la gestión del proyecto y dije que era un buen momento para dar ese salto, echarle el hombro y sumarme al negocio familiar’, comentó Quesada, en la nota del 28 de julio.

En la nota no descartó volver a la televisión, pero nunca habló del MEP.