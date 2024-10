Periodista se metió en un broncón y hasta llegó la policía por él a la Asamblea Legislativa

Un periodista se metió en un tremendo broncón mientras hacía una cobertura en la Asamblea Legislativa y hasta tuvo que llegar la policía por él.

Todo pasó este jueves en la tarde en la audiencia de Asuntos Jurídicos del Congreso, en la que llegó a comparecer el fiscal general, Carlo Díaz. Él llegó en compañía de varios funcionarios del Ministerio Público.

Douglas Sánchez llegó al Congreso y se quedó con Contreras (de saco negro). (Rocío Sandí Z.)

Díaz llegó a dar su versión sobre las cosas que se han dicho últimamente sobre su participación en una polémica sociedad y sobre un viaje que hizo con una subalterna a Europa.

Mientras él daba su versión, un periodista de apellido Contreras, del medio de comunicación OPA, habría, supuestamente, tomado una foto con su celular de los glúteos de una las acompañantes de Carlo Díaz.

Unas personas que estaban cerca del comunicador se percataron del hecho y dieron aviso a los oficiales de seguridad, quienes de una vez le cayeron.

Los agentes de seguridad de la Asamblea Legislativa coordinaron con oficiales de la Fuera Pública para que llegaran por él.

La afectada contó su versión de los hechos: “Me encontraba cumpliendo con funciones propias de mi trabajo, en una comisión legislativa, y fui informada por parte de la seguridad del Congreso para que saliera a atender una situación que se había presentado, mientras se daba la comparecencia del jefe del Ministerio Público en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

“Al llegar, la Unidad de Protección del Fiscal General me puso en conocimiento de que una persona que se encontraba en la barra del público me tomó y compartió una fotografía de la parte de atrás de mi cuerpo, cuando estaba inclinada, sin que me diera cuenta y con aparente connotación sexual. Esto al atender yo un llamado de don Carlo para que me acercara a precisar una información oficial", detalló.

La Teja consultó a Karla Granados, gerente del Congreso, sobre el hecho y ella lo confirmó.

Todo pasó en una audiencia en la que estaba el fiscal general, Carlo Díaz. (Mayela López)

“En ocasión a la situación acontecida el día de hoy (jueves) debemos aclarar ante la ciudadanía que nuestra responsabilidad como Asamblea Legislativa es velar por la protección de la imagen institucional, así como el resguardo de la integridad física, psicológica y moral de los señores diputados, así como las personas funcionarias y la de los visitantes. Es una institución que busca resguardar los derechos de todas las personas.

“En este sentido, en el caso en consulta, la seguridad de la institución procedió a brindar un apoyo mediante el diálogo, la colaboración entre partes, sin afectar los derechos de las personas involucradas, una vez conocido eso, se presentó una denuncia, se colaboró para hacer un llamado a la Fuerza Pública para que se actuara según lo que procede”, explicó Granados.

Al final de la tarde Contreras seguía en la Asamblea Legislativa, estaba custodiado a la espera de la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El periodista Douglas Sánchez, director del noticiero de OPA, llegó a la Asamblea Legislativa y se mantuvo con Contreras.

Sánchez dijo que todo se trata de un error de interpretación y que así lo van a demostrar con pruebas. Él reconoció que sí se tomó una foto, pero dice que no fue con ninguna mala intención, sino con fines periodísticos.