Periodistas Camilo Rodríguez y Viviam Quesada dolidos por decisión del TSE de negarles participar en las elecciones

Camilo Rodriguez y Viviam Quesada definitivamente ya no podrán ser candidatos presidenciales en las elecciones del 6 de febrero del otro año.

Este jueves 2 de diciembre, el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó de forma definitiva la inscripción de sus candidaturas. Ya se había resuelto en primera instancia que ambos partidos políticos cometieron errores en la designación de candidatos, ambos apelaron, pero los reclamos no tuvieron éxito.

El TSE informó que los partidos Renovación Costarricense (PRC), de Rodríguez, y Fuerza Democrática, de Quesada, no aparecerán en las papeletas electorales, por lo que ahora las elecciones se desarrollarán con 25 aspirantes a la Presidencia de la República.

Viviam Quesada y Camilo Rodríguez ven injusto que los dejaran fuera del proceso electoral. Foto: Archivo.

Las dos agrupaciones también quedan fuera de la elección de diputados.

Al conocer la decisión, Rodríguez afirmó que acudirán ante organismos internacionales para reclamar la decisión del Tribunal.

“Estamos dolidos y muy apesadumbrados por la decisión que nos parece incorrecta por parte de los señores y señoras magistradas. Vamos a acudir a los organismos internacionales de derechos humanos. Lo que se vive en Costa Rica es un atropello a los partidos pequeños. Lo que quiere el TSE es limitar la cantidad de partidos de manera arbitraria”, manifestó.

[ Al próximo presidente de Costa Rica lo podrán elegir 3.541.908 votantes ]

Por su parte, Quesada dijo que se dio cuenta de la decisión del TSE por medio de la prensa.

“Lamentablemente no podemos hacer nada, no vamos a montar una lucha armada. Respetamos con nuestro repudio esta decisión del TSE. Es una gran injusticia. Es muy triste, demasiado triste. Es una situación que yo no esperaba”, dijo Quesada.