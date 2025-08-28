¿Perros en centros comerciales? Mascotas tendrán una gran fiesta de tres días en un mall

Los perros y gatos tendrán una gran fiesta de tres días en un mall, esto pese a que en este mes de agosto dos peluditos mordieron a dos niños en centros comerciales.

Entre el 29 y el 31 de agosto, el mall Oxígeno confirma lo que ellos llaman “Expomascotería”, que es una gran fiesta perruna y gatuna.

¿Perros en centros comerciales? Pues los peluditos tendrán una gran fiesta de 3 días en un mall. (JOHN DURAN)

Eso sí, a pesar de ser una gran feria para peluditos, no se perderá la oportunidad de educar a los papás humanos acerca de las mascotas.

El propio 29 de agosto se realizará, a las 4 de la tarde, una charla de seguridad que se llama: “Aprendamos a leer los perros para prevenir accidentes”.

Por cierto, nosotros en La Teja, este domingo 31 de agosto, publicaremos una nota con la doctora Gabriela Pacheco Guier, veterinaria y máster en etología clínica (rama que estudia la conducta animal), la cual titulamos: “Perros en Costa Rica: cómo prevenir ataques y ser un dueño responsable”.

En el mall Oxígeno hay fiesta perruna y gatuna de tres días. (JOHN DURAN)

La mamá de uno de los niños mordidos por un perro en un centro comercial hace dos semanas reclamó por redes sociales “la falta de protocolos de emergencia que, según su criterio, se dio en el centro comercial que se presenta como “pet friendly”.

“Aseguró que la ambulancia fue solicitada únicamente porque ella lo pidió, que la llamada tardó más de 15 minutos y que la atención llegó casi 30 minutos después del ataque”, les informamos el pasado 11 de agosto.

También, en medio de las versiones a favor y en contra de perros en centros comerciales, el Colegio de Veterinarios advirtió sobre “la necesidad de establecer protocolos de seguridad y salud claros que garanticen la seguridad, tanto a los visitantes humanos como a los animales, frente a posibles incidentes como ataques de perros a personas o peleas entre mascotas”.

Durante Expomascotería se realizarán dos concursos para encontrar el perro más grande y el más pequeño del país. (Cortesía Oxígeno)

La fiesta perruna de tres días en el mall Oxígeno tendrá pasarela de peluditos, yoga para perros y gatos, concurso para encontrar a la mascota con más superpoderes y dos concursos para encontrar el perro más grande y más pequeño del país.

El sábado y domingo próximos las actividades arrancan a las 10 de la mañana y habrá incluso hasta las 7 de la noche.

Sobre los perros en un centro comercial, el mall Oxígeno, ya nos había dicho que ellos tienen lineamientos muy claros.

“Estos lineamientos se encuentran debidamente señalizados y disponibles para consulta dentro de nuestras instalaciones. Además, ofrecemos un parque canino al aire libre y áreas abiertas,especialmente, diseñadas para que las mascotas puedan disfrutar de un entorno seguro y adecuado”.