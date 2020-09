Me explicaron bien qué es una burbuja social y cómo debo cuidarla. Al principio pensaba que mis compañeros de trabajo eran parte de mi burbuja porque los veo todos los días, pero no es así, son solo las personas que viven conmigo y las burbujas no deben mezclarse para evitar contagios, por eso siempre debo mantener la distancia con las personas que no son de mi burbuja.