“Nos gusta mucho el Señor de los Anillos, no somos tan fiebres, pero mi hijo sí la ve mucho. Nos gusta mucho el ambiente de La Comarca por estar lleno de paz y el entorno que tenemos acá en San Luis de Monteverde estaba preparado para recibir ese tipo de escultura. Algo curioso es que tiene muy poco impacto visual, por eso no es de asombrarse toparse con monos o pájaros que no se dan cuenta que hay una casa debajo, lo que es muy bueno para la naturaleza”, recordó don Virgilio.