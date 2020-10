“En el 2017 me tuvieron que volver a operar porque se me hizo una hernia, me dijeron que fue por lo débiles que quedaron mis tejidos en la parte del estómago. Desde la primera cirugía yo quede con molestias, me dan dolores, se me inflama el abdomen y siento como un ardor de vez en cuando, pese a eso he tratado de llevar una vida normal y hago mucho ejercicio porque soy ciclista de montaña”, narró la valiente.