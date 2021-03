No. La vacuna de ARN mensajero (ARNm) contra el covid-19 no modifica ni interactúa con el ADN de ningún modo. La vacuna lleva instrucciones a las células para generar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria. Este permanece en el citoplasma (los palitos) nueve días y nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN. Por lo tanto, no afecta ni interactúa con el ADN de ninguna forma. Ahí genera la proteína que estimula la activación del sistema inmune y genera inmunidad a la enfermedad.