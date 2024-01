¿Piensa Johnny Araya tirarse para presidente ahora que quedará fuera de la muni de San José?

Johnny Araya está a tres meses de dejar de ser el alcalde de la Municipalidad de San José, una institución en la que ha trabajado la mitad de su vida.

Araya llegó al ayuntamiento capitalino en 1982 como regidor del Concejo Municipal, puesto que desempeñó hasta 1986. Luego entre 1991 y 1998 fue ejecutivo municipal.

Ha sido alcalde en dos etapas; la primera, entre 1998 y 2013, cuando renunció para aspirar a la presidencia de la República; luego, en la actual gestión 2016-2024.

Johnny Araya está a tres meses de dejar la municipalidad de San José. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El alcalde se confesó con La Teja y contó qué piensa de los malos comentarios que le hacen, qué planes tiene para cuando deje la muni y hasta reveló si piensa o no en aspirar a la presidencia del país.

- ¿Cómo se siente a pocos meses de dejar el cargo que ha ocupado por tantos años?

Hay sentimientos encontrados, por un lado hay nostalgia, prácticamente la mitad de mi vida he estado vinculado a la Municipalidad de San José y eso crea lazos afectivos con la gente que trabaja ahí, además tengo cariño y pasión por el proyecto que he impulsado.

Pero también me siento con un nivel de satisfacción, orgulloso de mi gestión porque considero que ha traído cambios y ha sido productiva.

- Mucha gente lo critica y dice que ha sido un mal alcalde, ¿qué calificación le pondría a su labor?

Qué difícil, no quisiera ponerme un número de calificación yo mismo, pero sí le digo que internamente siento que mi paso por la municipalidad y por la ciudad ha sido de más beneficios y positivo, que negativo.

- ¿Por qué cree que hay tanta gente que lo ataca y dice que su labor ha sido mala?

Me parece que es evidente que los ataques tienen que ver con el proceso electoral, inclusive llama la atención que muchos actores que están en el proceso electoral me han atacado como si yo fuera el candidato, creo que han confundido la estrategia.

- Si usted tuviera que escoger cinco proyectos de los que se siente orgulloso de haber llevado a cabo, ¿cuáles serían?

Uno, todo lo que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, prácticamente remodelé los parques del centro de San José, la construcción de los bulevares fue una idea mía.

Dos, el impulso que mi gestión le dio a la policía municipal de San José, empezó con diez policías y hoy hay casi 600.

Tres, el repoblamiento de San José, al principio todo el mundo creía que era una utopía y hoy por hoy tenemos 130 torres construidas y 30 en proceso.

Cuatro, logré convertir a la municipalidad de San José en una de las principales promotoras de la cultura. Me siento orgulloso de haber sido el impulsor del Festival de la Luz y del Transitarte. Además, tenemos el centro dormitorio para los habitantes de la calle, cuatro centros para adultos mayores, dos Cecudis, un programa para emprendedores y programas de apoyo a la educación.

Cinco, el proyecto que se llama Trama Verde, que es el de la arborización de San José, de los ríos, parques, calles y avenidas.

- ¿En qué le quedó debiendo a la gente del cantón central de San José?

Hay un proyecto muy estratégico, es la ciudad tecnológica y la transversal 24, que es la creación de un corredor de empresas de alta tecnología. Ese proyecto no avanzó como yo quería; el proyecto tiene casi un año de estar empantanado en el MOPT, siento que con ese proyecto quedo debiendo.

También está el tema de la cultura con el tema de los desechos sólidos. La municipalidad ha logrado tener un sistema de recolección bueno, pero tenemos problemas de cultura, no solo de los josefinos, porque a San José viene todos los días un millón de personas de otras zonas, pero muchas de estas botan basura y no tributan aquí.

- ¿Qué consejo le da al próximo alcalde?

Que desde el primer día haga una lista de prioridades, los problemas de la ciudad son tantos que atenderlos todos es imposible.

- ¿Qué planes tiene para cuando deje la alcaldía?

Tengo algunas actividades privadas, tenía en Upala una siembra de naranjas con unos sobrinos y desafortunadamente una plaga nos obligó a cortar más de 50 mil árboles y en este momento los hemos estado sustituyendo por ganado a una escala pequeña y estamos tratando de extenderla. También tengo una pequeña siembra de limones en Naranjo.

Siempre seguiré participando en política, siempre estaré activo dentro del Partido Liberación Nacional, pasadas las elecciones municipales el partido tendrá que empezar a prepararse para las elecciones presidenciales, me parece que es un gran reto que tiene el partido y yo quisiera colaborar a que Liberación pueda encontrar la figura que le permite volver a ganar unas elecciones.

- ¿Estaría dispuesto a tirarse para presidente?

No, no, no, yo no estoy pensando en una candidatura presidencial, eso lo tengo descartado.

- ¿Volvería a intentar ser alcalde de San José en el futuro?

Eso es algo muy difícil, tendría que esperar a que pasen ocho años, según dice la ley, y pienso que en ocho años, si todavía estoy aquí con salud y con vida, posiblemente esté ya más en un plan de descansar que de otra cosa.