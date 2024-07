Pilar Cisneros asegura que la ministra de Educación vive una injusticia

La diputada Pilar Cisneros asegura que la situación que está viviendo la ministra de Educación, Anna Katharine Müller, es una injusticia y por eso la defiende a capa y espada.

Este miércoles los diputados discutirán en el plenario la moción de un voto de censura contra la ministra de Educación, por lo que si la votan a favor, Müller entraría a la lista de la vergüenza y se convertiría en la segunda en la historia en recibir uno.

La moción la plantearon seis diputados del Frente Amplio, cuatro de Liberación Nacional, una del Partido Unidad Social Cristiana, una del Liberal Progresista y la independiente Gloria Navas. Ellos aseguran que Müller apoya los recortes por ¢65.000 millones al presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para el 2025, y se niega a cumplir con el pago de los diferentes componentes salariales a funcionarios del Magisterio.

Además, la culpan de la existencia de alrededor de 60.000 reclamos salariales pendientes de resolver por diferentes causas. Estos corresponden a aproximadamente 37.000 funcionarios del total de 88.000 trabajadores de la institución.

Cisneros dice que uno de los temas por los que critican a la jerarca ni siquiera depende de ella.

“A mi juicio es una total y absoluta injusticia porque una de las cosas que le reclaman a doña Anna Katharine son los problemas que hay con el pago a los educadores, pero resulta que eso no tiene que ver con el MEP, sino con problemas de coordinación con el Ministerio de Hacienda, con leyes que no contemplaron, por ejemplo el recargo a los educadores y con otras funciones que le corresponden a instituciones ajenas al MEP.

“Yo creo que más bien el Ministerio de Educación ha hecho un gran esfuerzo por ordenar y agilizar eso, imagínese que ahora estos pagos que se le hacen a los educadores se hacen a mano, uno por uno, y obviamente eso genera atrasos en planillas de miles de educadores que atiende el Ministerio de Educación.

“Yo haré el mayor esfuerzo para que no se alcancen los 38 votos necesarios para el voto de censura, porque realmente me parece que la ministra Katharine Müller no se lo merece y que no es justo darle un voto de censura cuando se está haciendo un gran esfuerzo por superar los problemas de pagos de planillas y de otros dilemas que enfrenta este ministerio”, manifestó la diputada oficialista.