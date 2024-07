Tiktoker nicaragüense expone las frases que más decimos los ticos sin darnos cuenta

Alejandra Pérez agradece a Dios que en los meses de estar en Costa Rica nunca ha tenido problemas. Foto: Instagram. (Instagram)

La tiktoker nicaragüense Alejandra Pérez, reveló cuáles son las frases que, según su criterio, más decimos los ticos y muchas veces ni nos damos cuenta.

Ella se vino a vivir a Tiquicia hace varios meses y cuenta en sus redes sociales qué le ha parecido el país.

En uno de los videos habla precisamente de esas frases que se repiten mucho en Costa Rica y solo las notan las personas extranjeras porque aquí ya estamos acostumbrados a escucharlas.

“Estas son algunas de las frases o palabras que más he escuchado y nunca me imaginé que se usaran tanto acá en Costa Rica.

Alejandra contó cuáles son las frases que más repetimos los ticos. Foto: Instagram. (Instagram)

“Obviamente uno piensa que aquí se usa mucho el pura vida porque Costa Rica es conocida mundialmente por esta expresión tan bonita... realmente esa frase se utiliza bastante y a mí me encanta escuchar, sin embargo, hay una que otra frase que al principio uno dice: ‘interesante, ya van unas tres personas que los dicen’, pero cuando ya tenés tanto tiempo acá te das cuenta de que realmente casi todos los ticos lo dicen.

“La primera es la frase ‘por dicha’ o ‘qué dicha’, me pasaba muchísimo al principio de que saludaba a alguien y me respondían: ‘muy bien por dicha’... o estabas platicando con alguien y le comentabas por ejemplo que te fue bien ayer, entonces te responden como ‘ah, qué dicha’.

“Yo estoy segura de que muchísimos no se dan cuenta de que esa frase sí la dicen bastante y a mí me encanta, de hecho cuando estoy hablando con mis familiares o con mis amistades ya inclusive yo responde cuando me preguntan que cómo estoy: ‘muy bien por dicha’... honestamente me encanta esta expresión porque siento que es mucho de agradecimiento.

Alejandra Pérez es una tiktoker nicaragüense que se vino a vivir a Costa Rica

Alejandra habló también de la frase “con gusto”, que se escucha muchísimo. Ella comentó que es común que cuando se va a una tienda o simplemente se esté conversando con alguien, salga al menos un “con gusto” en la conversación.

La joven finalizó el video diciendo que los ticos usamos mucho el término “di” (diay) y que ella no termina de entender qué significa.

“Amigos yo me pierdo cuando ustedes dicen ‘di’... yo creo que es como un conector, como un conector para acentuar o para afirmar, bueno no sé, pero es bastante interesante”, comentó.