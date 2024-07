Ligia Madrigal contó algo curioso que le pasa desde que alcanzó la cima del Everest

Ligia Madrigal sigue haciendo historia. Este lunes recibió un merecido reconocimiento en la Asamblea Legislativa y todos los diputados se acercaron para felicitarla por ser la primera costarricense en alcanzar la cumbre del monte Everest, el más alto del mundo.

En La Teja aprovechamos la visita de Ligia al Congreso para preguntarle como ha cambiado su vida después de que subió el monte Everest y nos contó algo interesante que le ha estado pasando.

Ligia Madrigal recibió este lunes un reconocimiento en la Asamblea Legislativa. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

“Jamás esperé que después de lograr algo que me costó mucho, que la verdad me he preparado durante toda mi vida, creara un impacto así en Costa Rica, estoy superagradecida y supercontenta de poder causar un impacto positivo, de demostrar que con valores, con esfuerzo y disciplina se puede lograr cualquier cosa. Este reconocimiento ha sido algo superinesperado que me encanta, me siento honrada, casi lloro, pero de la emoción, me gusta que la política de Costa Rica demuestre interés en el deporte y en una mujer.

“Es muy interesante porque mucha gente ahora me reconoce y entonces se toman fotos conmigo, sobre todo muchas mujeres, se acercan para decirme que yo las inspiré, que las motivé a realizar cosas, ahora cuando voy al súper ya no puedo ir en mucha facha (ríe) me tengo que arreglar un poquito porque casi siempre me piden fotos, pero es algo lindo”, contó.

También le preguntamos que viene para el futuro y nos dijo que ya está entrenando para sus próximos proyectos.

La tica se mostró muy agradecida con los diputados y dijo que casi se le salen las lágrimas. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

“Ya empecé a entrenar, quiero ver si este año hago la ruta de los Conquistadores, sería la vez número 18 que la haría y el próximo año quiero ir a hacer el Kilimanjaro que es la montaña más alta de África”, manifestó.

Esposo de Ligia Madrigal tiene una gran misión

Federico Escalante, esposo de Ligia, la acompañó a recibir el reconocimiento y estaba que no cabía del orgullo.

“Me siento aún más orgulloso de Ligia, sé que tengo que apoyarla aún más ahora, creo que la misión mía ahora es ayudarle a que continúe con sus logros y mi misión también es ayudar a que otros hombres apoyen a las mujeres que tienen a la par.

“Este reconocimiento que recibió Ligia en la Asamblea abre un espacio muy importante en un plenario de un gobierno donde hay distintos políticos y que todos se unan para celebrar a una mujer creo que es historia”, dijo don Federico.

Ligia Madrigal contó algo que le pasa desde que subió el Everest

Ligia alcanzó la cima del Everest el pasado 22 de mayo. Ella demostró ser una guerrera, ya que en el 2023 había intentado subir y quedó a 800 metros de la cumbre, pero eso no la desmotivo, al contrario, se quedó con la espinita y este año fue a terminar lo que había empezado.

Durante su aventura la tica vivió momentos complicados, uno de ellos fue cuando cayó completa en una grieta en el hielo, pero por fortuna el sherpa que la guiaba reaccionó inmediatamente y pudo resolver la situación sin que ella sufriera lesiones.

Los diputados destacaron que el triunfo de Ligia es una gran enseñanza y ejemplo para todos, sobre todo para las mujeres, ya que demuestra que con esfuerzo y dedicación se puede lograr cualquier meta.