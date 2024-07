Rodrigo Arias contó que la vio bien fea con la enfermedad que lo tuvo incapacitado tres semanas

Rodrigo Arias regresó este lunes a la Asamblea Legislativa luego de pasar incapacitado tres semanas, debido a un severo cuadro de influenza.

El presidente de la Asamblea Legislativa dijo que se sentía feliz de regresar a sus labores, pero reconoció que la vio bien fea y por eso quiso mandar un mensaje a la población.

07/05/2024 Asamblea Legislativa. Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, durante entrevista para La Nación. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Pasé semanas luchando contra una fuerte influenza que me atacó muy fuerte los pulmones y las vías respiratorias, estuve internado en el hospital ocho días y realmente fue una cosa que nunca había experimentado, lo fuerte, lo duro que ha sido recuperarse de ese ataque a la parte pulmonar.

“Yo quisiera solicitarle a la población costarricense que se vacune contra la influencia y también contra el covid porque ya ahora tenemos la información de que están creciendo los casos de covid en todos los hospitales, es necesario que no vean la influenza como se conocía antes que era un simple resfriado, sino que realmente es una afección viral muy seria de la que cuesta recuperarse”, contó Arias.

El legislador liberacionista dijo que tuvo que recibir terapia para recuperarse y contó que lo primero que le dijeron los médicos cuando le dieron de alta es que la tiene que “llevar suave”.

“Tuve dos semanas de terapia respiratoria y terapia física para poder recuperarme y gracias a Dios aquí estoy, vamos a ver cómo me siento hoy con la carga de trabajo.

“La primera recomendación que me dieron es que la lleve suave, no sé cómo me va a ir con eso (ríe), me piden que no me esfuerce demasiado, que no me fatigue, que no llegue a ese estado en el que uno siente que ya no da más porque todo eso baja las defensas.

“Esta cosa es seria, uno pierde capacidad de respirar, hay que cuidarse y tomarse el tiempo necesario para recuperar. Igual físicamente, la capacidad de caminar, de moverse, se afecta”, aseguró el presidente del Congreso.