Intérprete de Lesco de la Asamblea Legislativa ha tenido que comunicar pleitos de diputados y hasta un madrazo

Yurlandy Hidalgo Arce es la intérprete de la Lengua de Señas Costarricense (Lesco) de la Asamblea Legislativa, y su trabajo no es nada fácil.

Además de que exige mucha concentración, su labor la pone en aprietos cuando tiene que seguirles el ritmo a los legisladores que hablan muy rápido, y cuando tiene que comunicar los pleitos bravos que se arman entre diputados; incluso, una vez tuvo que interpretar hasta un madrazo.

Yurlandy Hidalgo Arce es la intérprete de Lesco de la Asamblea Legislativa y su trabajo no es nada fácil. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Ella es vecina de Alajuelita, es casada y tiene un hijo de 19 años.

Yurlandy cuenta que se interesó desde muy joven por esa lengua. Era todavía una adolescente cuando un día llegó a su casa una persona sorda a vender un calendario que traía el alfabeto de Lesco, y a ella y a su mamá les llamó mucho la atención.

Por cosas de la vida meses después se le dio la oportunidad de aprender la lengua en una iglesia y la aprovechó. Ahí empezó su aventura.

Luego de terminar ese curso, la profesora que había tenido la contactó para que participara en un proceso de selección para una capacitación.

“Me hicieron la prueba y, como al año, en 1996, me llamaron y me dijeron que había sido seleccionada para el primer adiestramiento de intérpretes a nivel nacional, en la UCR. Lo llevé, fue un proceso largo e intenso, me gradué en 1999, y en ese primer grupo nos graduamos ocho mujeres″, recordó.

La funcionaria contó detalles curiosos de su trabajo y de algunos diputados. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Su primer trabajo como intérprete fue en tele

Durante su preparación Yurlandy participó en muchas actividades como intérprete, eso la hizo ganar experiencia y así logró que su primer contrato laboral fuera en Teletica, como intérprete del noticiero matutino.

Durante toda su vida ha estado en servicio de la iglesia y mantiene un grupo llamado “Rompiendo las Barreras del Silencio”; además, es parte de la Asociación La Comunidad de Personas Sordas para la Innovación (Ascopsi).

El estar en esa asociación fue lo que le permitió tener su primer contacto con la Asamblea Legislativa, sin siquiera imaginar que después terminaría trabajando ahí.

Ella ayudó a impulsar un proyecto de ley para las personas sordas, por eso tuvo que visitar varias veces el Congreso.

Luego, en el segundo Gobierno del PAC, los diputados decidieron buscar un intérprete para las sesiones del plenario legislativo. A Yurlandy le llegó el dato por medio de un grupo de WhatsApp y decidió participar en el concurso por el puesto. Participaron 24 personas y ella fue la seleccionada.

Yurlandy Hidalgo trabaja en un pequeño cuartito desde donde hace las interpretaciones. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

“Empecé a trabajar en la Asamblea a finales de 2018, lo que más me gustó de trabajar aquí es que estaría fija, algo que no se ve mucho con los intérpretes, porque nos contratan más que todo por servicios profesionales para eventos y actividades especiales”, manifestó.

Yurlandy dice que lo más difícil de ser intérprete de Lesco es aprender a pensar como una persona sorda, ya que la perspectiva que ellos tienen del mundo es distinta; incluso su gramática. Por ejemplo, ellos no dicen “el perro está debajo de la mesa”, sino “perro bajo mesa”, no usan artículos ni cierta preposiciones.

Le toca interpretar hasta las groserías que dicen los diputados

La experta dice que interpretar todo lo que dicen los diputados no es fácil, porque debe hacerlo con el espíritu con el que está hablando el legislador.

“Tengo que meterme en el papel del diputado, codificar esa información que me llega a mí, y tengo que hacer una transformación de esa información, pasarla a la legua de señas de la forma más sencilla posible.

“Debo interpretar el tono, el estado de ánimo, la intencionalidad, si hay malestar también, eso es complejo y cansado; además, requiere de mucha concentración”.

Intérprete de Lesco de la Asamblea Legislativa se confesó con La Teja

A Yurlandy le ha tocado interpretar un montón de pleitos entre diputados, algunos bastante intensos; es más, una vez un legislador de la administración pasada dijo un madrazo y ella tuvo que interpretarlo porque así lo exige el código profesional.

“No recuerdo el nombre, pero un diputado dijo ‘hijuetal’, dijo la mala palabra, yo la tuve que interpretar tal cual. Ese día, cuando salí de aquí, los periodistas y otras personas me decían que ellos no estaban poniendo atención al diputado, sino a mí a ver cómo interpretaba eso”.

La funcionaria también recordó un episodio en el que apagaron la luz mientras estaba hablando el diputado David Segura, y se armó un pleito bravo en el que iban y venían gritos en el plenario y ella interpretaba lo que podía porque varios hablaban al mismo tiempo.

Por su trabajo, la intérprete conoce, prácticamente, todos los proyectos que se discuten en el Plenario, antes de que se analicen, pues ella trata de leerlos para saber de qué se tratan y, en caso de no conocer algunos de los términos o tecnicismos, buscarlos con anticipación.

Su trabajo requiere de completa concentración. Los intérpretes no deben trabajar más de tres horas seguidas. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

En el caso de los diputados actuales, cuenta que le cuesta interpretar a Francisco Nicolás, porque usa refranes y expresiones muy propias, que le dificultan pasar a la lengua de señas.

Por ejemplo, citó que Fabricio Alvarado habla muy rápido, Melina Ajoy y Carlos Felipe García también, y como los dos han sido secretarios del directorio, han tenido que leer muchos documentos y la intérprete se ha visto en aprietos para seguirles el ritmo porque dice que van a “bala”.

Yurlany finalizó diciendo que debido a que son pocos los intérpretes que hay en el país, aún falta mucho por conocer sobre sus necesidades.

“Nos lesionamos porque tenemos que hacer movimientos muy repetitivos, donde las manos no descansan y hay que mantenerlas en el aire. Todo eso provoca tensión, dolores y hasta nos tienen que dar terapia para poder hacer bien nuestro trabajo, el cual no puede ser por más de tres horas seguidas”, concluyó.