Referéndum: Rodrigo Arias regresó a la Asamblea Legislativa y dijo como está el asunto con la ley jaguar

El referéndum sobre la ley jaguar es uno de los temas actuales más importantes dentro de la Asamblea Legislativa.

Este lunes regresó al Congreso Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, quien estuvo incapacitado durante tres semanas debido a un severo caso de influenza.

Rodrigo Arias habló sobre el referéndum y la polémica ley jaguar. Foto: Lucía Astorga.

En ausencia de Arias se dieron varios encontronazos entre diputados porque un grupo está deseando que se vote lo antes posible el decreto para que se envíe a referéndum la ley jaguar, mientras que el resto prefiere esperar a ver si el proyecto de ley tiene vicios de inconstitucionalidad antes de llevar a cabo la votación.

El presidente del Congreso habló sobre lo que se espera que suceda en los próximos días con la polémica ley jaguar.

“Tenemos dos consultas que se han hecho formalmente ante la Sala, está la consulta que hizo formalmente el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la consulta que hizo la Contraloría General de la República. También está la consulta que hizo un grupo de diputados encabezados por legisladores del Partido Liberal Progresistas, en cuanto a esa consulta aún no ha sido resuelta la admisibilidad”, explicó Arias.

LEA MÁS: Intérprete de Lesco de la Asamblea Legislativa ha tenido que comunicar pleitos de diputados y hasta un madrazo

Eso quiere decir que todavía no se sabe si la Sala Constitucional analizará la consulta de los legisladores por el fondo. Ya anteriormente, los magistrados habían rechazado una argumentando que no era el momento procesal correcto para que los legisladores la hicieran.

Arias espera que esta semana la Sala dé a conocer si analizará la consulta por el fondo.

“Si la admiten para análisis se paralizaría el conocimiento de la misma, o bien, si la rechazan, la Asamblea tendría que tomar decisión sobre cómo proceder”, expresó el diputado.

Rodrigo Arias habló de un escenario que podría darse con la ley jaguar

LEA MÁS: Locura por el acumulado: Vea las impresionantes filas que hace la gente para comprar chances

Arias no descartó que si la Sala llega a rechazar esta segunda consulta enviada por legisladores, se intente dar una negociación en el Congreso para esperar a que los magistrados se pronuncien antes de hacer la votación.

“Hay una tesis importante que dice que es mejor, en ese caso, también esperar a que se resuelva por parte de la Sala la consulta que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones para saber aquí, a la hora de votar si estamos votando una ley que es constitucional o no. Me parece que tiene algo de sentido, pero no es un tema que se haya decidido todavía”, manifestó Arias.