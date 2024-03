Pilar Cisneros califica de esta manera las declaraciones de la diputada Vanessa Castro

Pilar Cisneros dice que las declaraciones que dio Vanessa Castro son falsas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Pilar Cisneros, diputada oficialista, le respondió a la legisladora Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sobre el supuesto veto que le habría dado el gobierno.

Castro aseguró este jueves, en una sesión legislativa especial que se llevó a cabo en San Carlos, que el gobierno la vetó y eso afectaría sus aspiraciones de ser presidenta de la Asamblea Legislativa.

LEA MÁS: Vanessa Castro recibe bofetada de compañeros en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

La diputada del PUSC está muy dolida porque esperaba que sus compañeros de fracción la defendieran, pero nadie lo hizo, por eso no quiso subir con ellos a la tarima cuando hablarían sobre la conmemoración del Día de la Mujer.

Ante de las afirmaciones de Castro, la diputada Pilar Cisneros salió en defensa del Gobierno y dice que las declaraciones de la socialcristiana son falsas.

“Nunca la hemos vetado, ni en la fracción ni mucho menos en el gobierno.

Vanessa Castro se siente dolida porque sus compañeros no la defendieron. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

LEA MÁS: Bajo Los Ledezma: Tenemos una gran noticia para quienes están sufriendo con las presas

“Don Rodrigo (Chaves) no se mete en eso. Simplemente dije que no votaríamos por ella porque Vanessa no ha tenido un rol de apoyo ni de construcción en los proyectos de iniciativa del gobierno ni del oficialismo. Estamos en caminos diferentes. Por ejemplo, en reforma del Estado.

“Además, representamos solo ocho votos: numéricamente no tenemos ningún poder de veto. Así que es falso lo que dice Vanessa”, manifestó Cisneros.