Pilar Cisneros causó un enorme pleito en el Plenario y los diputados le dijeron de todo

Pilar Cisneros ocasionó un pleito en el Plenario Legislativo y varios diputados le dijeron de todo porque se molestaron mucho con las declaraciones que dio la jefa de fracción del partido Progreso Social Democrático (PSD).

El enfrentamiento se dio cuando los diputados estaban analizando el extender por 90 días más la Comisión Especial de Financiamiento de Partido Políticos, ya que en un principio se había creado solo por tres meses, pero con todo lo que se ha encontrado, el trabajo de los legisladores se ha extendido mucho.

Diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa. Foto: Asamblea Legislativa. Pilar Cisneros. PPSD.

Los diputados de gobierno votaron en contra de la moción que pretendía extender el plazo de la comisión investigativa, porque no están satisfechos con el trabajo de los legisladores que la integran.

“La razón por la que la fracción ha votado en contra es la siguiente; tiene seis meses trabajando y eran cuatro fines. Necesitamos transparencia en el trabajo y medir el desempeño de las comisiones”, dijo la legisladora Paola Nájera.

“¿Quién dijo miedo? Pero no nos vamos a prestar al show político de los lunes. No ha habido ninguna propuesta de sustancia para mejorar el financiamiento”, agregó Cisneros.

En las últimas semanas han estado compareciendo personas vinculadas a PSD y se han revelado datos que refuerzan la teoría de que se dio una estructura paralela en el financiamiento de la campaña política de Rodrigo Chaves y eso no le hace nada de gracia a los oficialistas.

Pilar Cisneros se defiende cuando le sacaron en cara que no ha presentado ni un proyecto de Ley

Muchos reclamos

Ante las declaraciones de Nájera y, sobre todo, de Cisneros, varios diputados se mostraron indignados y respondieron con tono fuerte.

Dinorah Barquero, de Liberación Nacional y presidenta de la comisión legislativa, defendió el trabajo hecho en los últimos meses.

“Se han realizado 30 sesiones, se han hecho 57 comparecencias y quedan pendientes 31... por supuesto que aquí no se trata de miedo, sino de manejo político.

“Por supuesto, pero por supuestísimo, que no van a querer que vengan a la comisión (las personas vinculadas a PSD que faltan de comparecer). No vengamos a mentirle al pueblo de Costa Rica”, manifestó Barquero.

Entre las personas convocadas están Sofía Agüero, Calixto Chaves, Erick Jiménez, Jack Loeb, Arnoldo André Tinoco y Joselyn Chacón, entre otros.

El legislador Ariel Robles, del Frente Amplio, también le respondió a Cisneros de forma tajante.

“Desafortunadamente, doña Pilar Cisneros Gallo no es la más indicada para venir a recetarnos a nosotros sobre presentar proyectos de Ley o sobre el gasto porque, justamente, si estuviera tan preocupada, más o menos ¢88 millones de colones se han invertido en su despacho, en su salario y en el salario de las asesorías para no presentar ni un solo proyecto de Ley en esta Asamblea Legislativa”, expresó Robles.

Jonathan Acuña se molestó con Pilar Cisneros porque dijo que no es una diputada chayotera

Ante esto la jefa del oficialismo dijo que ella no era una diputada chayotera (que firma muchos proyectos de ley), porque la labor de un congresista es mucho más que presentar proyectos de Ley. También dijo que ella se gana su salario de forma honrada, ya que es la primera diputada en llegar al Congreso y la última en irse.

A Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio, no le hizo nada de gracia esa respuesta de Cisneros y le dijo que los proyectos de ley son fundamentales en la labor de los legisladores.

“Yo si que no puedo aceptar que una diputada jefa de fracción del oficialismo, venga aquí a calificar las iniciativas de ustedes como chayotes. Yo no presentó chayotes, diputada Cisneros, vaya y revisa los proyectos de Ley del Frente Amplio, podrá estar usted de acuerdo o en desacuerdo, pero chayotes no son”, aseveró Acuña.

Al final, Rodrigo Arias, presidente del Congreso, tuvo que parar el pleito para que pudiera ingresar al Plenario, el ministro de Seguridad, Jorge Torres, quien llegó a comparecer de forma voluntaria.