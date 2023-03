Maestra justifica como “nueva técnica” haber amarrado a niño con autismo a un pupitre

La denuncia de doña Hellen Jarquín, madre de Emmanuel Hidalgo Jarquín, de 6 añitos, quien padece de autismo nivel 3, generó que las autoridades de la Escuela de Monterrey, en El Alto, de San Carlos, donde cursa primer grado, la citarán este lunes 27 de marzo para hablar acerca de esta difícil situación a la que fue sometido su hijo.

Escuela de Monterrey, El Alto, de San Carlos (Cortesía)

En esta reunión de las autoridades escolares con los padres del pequeño Emmanuel se esperaba que la escuela aclarara esta situación y tomara medidas; sin embargo, La Teja se comunicó con Jarquín para conocer qué le dijeron y nos contó que la querían hacer firmar un documento para que negara lo que había expuesto.

“Nos citaron a la una de la tarde, pero como vivimos largo nos atrasamos y llegamos a las una y media, y resulta que cuando llegamos ellos (autoridades de la escuela) sacaron un libro de actas donde querían que firmara diciendo que había sido un malentendido por mi parte y yo les dije que no porque yo sé lo que vi, y vi a mi hijo amarrado. La maestra me dijo: ‘su hijo no estaba amarrado, las cintas estaban atadas en la silla’, como diciendo que mi hijo estaba en medio de donde ella las amarró”, explicó Hellen.

Justifican amarre

Las autoridades escolares que se reunieron con Jarquín, según contó ella, le trataron de justificar el hecho manifestando que esa era una nueva técnica y que su error fue el no comunicarle. Asegura que le insistieron para que firmara esa acta en la que se señalaba que aceptaba que era un malentendido, y como se rehusó a firmarla las autoridades se retiraron del lugar sin decirle más nada.

Doña Hellen aseguró que el director del área regional de la escuela se comunicó la mañana de este martes con ella para decirle que podía llevar de regreso al niño a sus clases porque ya habían cambiado a la maestra.

¿Técnica del amarre?

La sicóloga María Ester Flores, aseguró a La Teja que en los años de experiencia que ella lleva ejerciendo jamás había escuchado hablar de la técnica del amarre ni tampoco lo ha leído en algún libro.

“Aplicar en un niño que padece de trastorno del Espectro Autista técnicas de un momento a otro provocara en el niño una consecuencia aversiva porque no está entendiendo qué pasa y luego le puede doler, es como un castigo, el niño no entiende ese cambio brusco por ende es una agresión severa por parte de cualquier cuidador que esté con el niño, y esa técnica en mi vida la he escuchado en niños ni con discapacidad ni con trastornos”, explicó Flores.

Miembros de la Asociación Manos Amigas (trostorno del espectro autista Cartago) y sus hijos, se manifestaron ante el MEP en el 2022, este tipo de casos lamentablemente no son nuevos. (Rafael Pacheco Granados)

La Teja desde el pasado lunes 27 de marzo ha tratado de conseguir respuesta del Ministerio de Educación Pública y al cierre de esta edición, tras volver a realizar la consulta vía correo electrónico, como nos los solicitaron, siguen sin responder.