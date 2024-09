Pilar Cisneros confesó algo sobre ser diputada que hizo a más de uno caerse de espaldas

Diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa. Foto: Asamblea Legislativa. Pilar Cisneros. PPSD.

Pilar Cisneros reveló algo que causó sorpresa en mucha gente, tanto en seguidores de su trabajo en la Asamblea Legislativa como en quienes no la apoyan tanto.

Es común escuchar a la gente decir que “qué rico se la tiran los diputados”, que “trabajan poco y ganan mucho” que “tienen un montón de vacaciones” y un montón de cosas más que hacen pensar que cualquiera quisiera llegar a tener una curul en el Congreso, pero Pilar Cisneros ahora opina diferente, bien dicen que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”.

Este martes, cuando la diputada oficialista celebraba junto a los demás legisladores la aprobación en segundo debate de un proyecto de ley que viene a saldar una deuda histórica con exmuelleros, a quienes les deben plata desde hace 23 años años, soltó algo que nadie esperaba y causó asombro.

Pilar Cisneros dijo algo sobre ser diputada que causó asombro

“En mis 70 años años de vida este es el trabajo más difícil, más duro que he tenido en toda mi vida. En 70 años no he tenido un reto mayor que este y les tengo que confesar que no me gusta mucho, estoy aquí porque di mi promesa, pero no es realmente lo que más me gusta, pero en días como hoy le encuentro sentido”, expresó la diputada.

Todos los diputados coincidieron en que la aprobación de este proyecto de ley hace justicia con esas personas que trabajaron durante años en los muelles y contribuyeron enormemente con el desarrollo del país y a quienes de la forma mas cruel les negaron sus derechos y el pago de plata que les correspondía.