Pilar Cisneros defiende a la ministra de Educación luego de que dijera algo que causó indignación y enojo

Pilar Cisneros se puso a defender a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, luego de que ella dijera algo que causó indignación y mucho enojo en la gente.

Resulta que la jerarca de Educación le pidió a la Contraloría General de la República tiempo hasta el 26 de mayo de 2025 para entregar la política educativa que esa entidad le exigió en un informe divulgado a finales del 2023.

Pilar Cisneros defiende a la ministra de Educación pese a lo que dijo. (Albert Marín)

Ese documento le daba tiempo a la ministra hasta el pasado 30 de agosto para presentar el plan sobre la ruta de la educación que Müller, en setiembre del año pasado, dijo haberse “inventado”.

Ahora, la Contraloría dio a conocer que el pasado 3 de mayo la ministra envió un documento para comunicar la conformación de un equipo de trabajo encargado de elaborar la política del sistema educativo, por lo que solicitó la ampliación del plazo hasta el 26 de mayo de 2025.

Eso quiere decir que la Política de la Educación estaría lista a un año de que termine el gobierno de Chaves, lo que generó mucho enojo en la población, ya que la gente considera que ese plan debería de estar listo desde hace mucho tiempo.

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, fue una de las personas que reaccionó ante la petición de la ministra y hasta la trató de incompetente.

“Ministra: ¿Se imagina si usted le pide a una persona docente el planteamiento de la clase y le dice que se lo da en tres meses? Váyase ya señora ministra de Educación, su gestión está afectando profundamente la educación costarricense, la incompetencia es alarmante”, expresó el legislador.

Anna Katharina Müller, ministra de Educación Pública, causó enojo en la gente. (Marvin Caravaca)

Pilar Cisneros defiende a la ministra y le tira a la Contraloría

Fiel al estilo del gobierno, la diputada oficialista Pilar Cisneros defiende a la ministra de Educación que ya recibió un voto de censura por parte de la Asamblea Legislativa por su mala labor y aprovecha para tirarle duro a la Contraloría.

“No tengo la menor idea de porqué la Contraloría se mete en asuntos que son absolutamente de competencia interna del Ministerio de Educación Pública. El Ministerio quiere presentar un plan integral de política educativa, lo cuál no es nada fácil de hacer, la ministra sabrá por qué necesita ese tiempo para presentar el programa que ya ha venido aplicando parcialmente, pero que hay que redactar”, dijo Cisneros a La Teja este lunes.

Al consultarle a la legisladora si no le parece que tres años es demasiado tiempo para redactar el plan ella volvió a defender a la ministra.

“Es que no es un programa para un gobierno en específico, es un plan para reactivar la calidad de la educación en Costa Rica tan venida a menos, no en esta administración, no en la anterior administración ni en la anterior, tenemos muchas década en que se viene deteriorando la educación pública, de manera que lo que se está trabajando es en un programa integral ojalá para que otros gobiernos lo asuman también y podamos volver a los tiempos de gloria de la educación nacional”, agregó Cisneros.

La Contraloría está analizando la petición que hizo la jerarca de educación pidiendo más tiempo.