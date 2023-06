Pilar Cisneros dijo lo que piensa sobre el cierre de Grupo Extra

Pilar Cisneros no sale del asombro por el cierre del medio de comunicación. Foto: Asamblea Legislativa.

La diputada Pilar Cisneros, quien es periodista y por muchos años fue directora de un medio de comunicación, no sale del asombro por la noticia del cierre de Grupo Extra.

Este jueves, ella dijo a La Teja que no termina de entender qué fue lo que pasó, porque pensaba que el medio de comunicación iba por buen camino.

“Tengo una sorpresa total, jamás en la vida me imaginé que estuvieran en una situación crítica, que es lo que me han dicho, que estaban en una situación económica crítica. Hasta donde yo sé la circulación estaba bien. Tenían la radio, tenían la televisión aparentemente con buena audiencia, aunque yo no he vuelto a ver números de este tipo, pero esa era la impresión que tenía.

LEA MÁS: Esto dice el presidente Rodrigo Chaves sobre el cierre de Grupo Extra

“Ayer mismo (miércoles), cuando se supo del cierre del Grupo Extra, le puse un mensaje a Iary Gómez (dueña y gerente general de Grupo Extra) y ella lo que me dijo es que era insostenible la situación económica y que lo había pensado muy bien y no tenía salida. Aparentemente había hablado con varios grupos a ver si se interesaban en apoyar o en comprar y que no había tenido respuesta, y que ya no podía sostener más la situación”, contó Cisneros.

Iary Gómez, dueña de Grupo Extra, anunció el cierre del grupo este miércoles. Foto: Facebook.

LEA MÁS: Contraloría revela algo sobre el Ministerio de Salud que preocupa mucho

La legisladora lamentó que el país perdiera un medio de comunicación tan popular entre los habitantes.

“Yo tengo clarísimo que La Extra tenía un enorme arraigo entre la clase popular de este país, a mí me tocó ver las angustias de William Gómez (fundador de Grupo Extra) durante muchos años para mantenerlo a flote y lo logró, la verdad es yo no tengo ningún detalle de las finanzas cómo eran, lo único que sé es lo que me dijo Iary”, manifestó.