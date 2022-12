Pilar Cisneros: “Don José María (Figueres) usted no ha perdido la costumbre de mentir”

“Vea don José María (Figueres Olsen), después de escuchar sus palabras, creo que usted miente, como es muy usual en usted. Miente con el video del Salto al Vacío. Los hechos aquí demostrados en esta comisión dicen que fue ordenado y pagado por liberacionistas y si no lo pagó el Partido Liberación Nacional entonces muchísimas gracias porque entonces está confirmado que sí existió una estructura paralela.

“Miente con el viaje a República Dominicana. Lo hizo en secreto sin informar. Lo hizo como expresidente, pero lo reportó como candidato. Deja en el aire mil cuestionamientos de lo que realmente hizo allá (en República Dominicana).

Figueres estuvo este 19 de diciembre ante los diputados, hablando sobre el video Salto al Vacío. (Jose Cordero)

“Miente nuevamente cuando dice que no tuvo asesores extranjeros. Pagó sus tiquetes por casi ocho millones de colones y ellos postearon en sus redes sociales fotos y videos con usted y con gente de su campaña.

Ni usted ni el Partido lo desmintieron nunca. Así que usted va, don José María, con todo respeto se lo digo, de mentira en mentira. No desmentir es aceptar que eso es absolutamente cierto y creo que no ha perdido la costumbre, don José María, de mentirle a los costarricenses ni de mentirnos a nosotros los diputados con palabras que no puede demostrar que son ciertas”.

Con estas palabras la diputada oficialista, Pilar Cisneros, le tiró con todo al expresidente y excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres Olsen, quien se presentó ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales de la Asamblea Legislativa, para referirse al financiamiento de la campaña presidencial 2022 del Partido Liberación Nacional.

Figueres negó que trató de silencia a Eloy Mora, creador del video Salto al Vacío. (Jose Cordero)

Figueres solamente le dijo a Pilar lo siguiente: “Doña Pilar, yo entiendo perfectamente sus motivaciones políticas como diputada de gobierno de querer cerrar con esas aseveraciones que no son ciertas”.

Al mismo tiempo, Figueres negó rotundamente que el polémico video “Salto al Vacío” haya sido parte de la campaña del PLN durante la disputa presidencial para el período presidencial 2022-2024.

El video Salto al Vacío fue muy cuestionado por algunos sectores quienes lo interpretaron con una invitación al suicidio y a partir de ahí creció la polémica alrededor del video ya que se ha asegurado que el mismo era un llamado del Partido Liberación Nacional a no votar por el Partido Progreso Social Democrático, ya que votar por ellos era como dar un salto al vacío y en el video se ve una persona que salta a un guindo, eso provocó gran enojo por su relación con el suicidio.

Antes de que este 19 de diciembre Figueres se presentara a la Comisión, Giovanni Bulgarelli, director creativo de Figueres, aseguró que él fue el autor del guión de Salto al Vacío y que lo hizo como parte del contrato que tenía con el PLN en la campaña electoral pasada. Eloy Mora, de la firma El Trim Tim, aseguró que hizo el video por encargo de Bulgarelli. Mora también se lo confirmó a los diputados.

Eloy Mora también dijo ante la Comisión, la semana pasada, que Liberación Nacional nunca lo llamó para pedirle el video.

Los diputados, como Pilar Cisneros, le tiraron con todo a Figueres. (Jose Cordero)

Presencia de Figueres

Figueres comenzó asegurando que él como candidato solo se dedicaba a perseguir votos. “Los candidatos no se meterían en la administración de la campaña, era un tema muy complejo. Los candidatos estaban para salir a ganar votos, participar en entrevistas. La estructura de campaña obedeció a la normativa interna, al Código Electoral”, dijo.

El liberacionista aseguró que Salto Al Vacío no fue un video parte de la campaña y reconoció que sí llamó a Eloy Mora, pero no para silenciarlo.

“Una primera (llamada) con cierto grado de indignación y molestia personal porque quería averiguar qué había pasado con el video, estábamos a diez días y yo sentía que el video afectaba negativamente el resultado de la votación. Debo reconocer que, en esa llamada, yo estaba molesto, fue una conversación muy corta.

“No acepto que se le coaccionara de ninguna forma, en la primera llamada que le hice me sentía perjudicado y en la segunda llamada lo llamé de forma humana, porque estaba atravesando una situación familiar”, dijo Figueres.