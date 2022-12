Sicóloga da consejos para quienes pasarán la Navidad lejos de casa

Normalmente la Navidad y el Año Nuevo son fechas que se pasan en familia. La gente se reúne para hacer los tamales, se comparte una comidita, se entregan regalos y lo más importante, se fortalece la unión en el hogar.

Sin embargo, a muchas personas les tocará pasar la Navidad y el Año Nuevo lejos de sus seres queridos debido a que las oportunidades laborales o el estudio así lo exigen.

La sicóloga Dayanna Cubero Olivares, de 34 años, será una de las ticas que pasará las fiestas lejos de sus seres queridos, ya que desde hace seis meses se fue a estudiar a Madrid, España.

Dayanna Cubero sabe de primera mano la falta que hace la familia, pero le pone buena cara al asunto. Foto: Cortesía. (Cortesía de Dayanna Cubero Olivares)

Ella sabe de primera mano que alejarse de la familia puede causar tristeza y una gran sensación de soledad.

“Ha sido un cambio muy grande, extraño mucho a mi familia y también a mis tres perritos y a la gatita. El acostumbrarse a la alimentación es algo complicado porque aquí todo es muy diferente y hasta el clima hace que todo sea más difícil porque con estos fríos hasta la cobija extraña uno.

“El plátano maduro es una de las cosas que me hace más falta porque aquí no se consigue por ningún lado, las sopas de mi mamá, el ceviche de mi papá, el estar con mi abuelita, pero bueno, trato de adaptarme a lo que hay. En cuanto al contacto con mi familia no hay un día que no hable con ella, ya sea por videollamadas o mensajes, eso me hace sentir que no me he ido del todo de Costa Rica”, contó.

Un tema de cuidado

Aprovechando que Dayanna es sicóloga le consultamos si el estar lejos de los seres queridos en estas fechas podría llegar a provocar que una persona se deprima y ella aseguró que sí.

“Eso tiene mucho que ver con la relación que las personas tenían con sus seres queridos antes de viajar, si estaban enojados, por ejemplo, podría propiciar que el proceso sea aún más duro, por eso es bueno hacer las paces.

Quienes están lejos pueden estar presentes en la cena de Navidad por medio de una videollamada. Foto Shutterstock. (Shutterstock)

“A algunas personas les cuesta mucho expresarse, ver a la cara a alguien y pedirle perdón o decirle lo mucho que la ama, en estos casos lo ideal sería que por medio de una videollamada se puedan resolver los conflictos, pero si le cuesta mucho hacerlo, también puede realizarlo por medio de un video grabado, un audio, una carta a la que se le tome una foto para enviarla o hasta un mensaje de texto por WhatsApp”, expresó.

Otro aspecto fundamental es el mantener la cercanía con los seres queridos para fortalecer ese vínculo de pertenencia al hogar.

“Todos los días hago videollamadas a mi casa y me enseñan lo que están haciendo, casi que me andan por toda la casa y eso me hace sentir como si estuviera ahí con ellos, me da fuerza porque sé que esa es mi familia y algún día volveré a ella”, manifestó Dayanna.

La especialista dijo que también es bueno hacer amistad con gente que aporte de forma positiva para así sentir apoyo y compañía en los momentos en los que atacan la soledad o la tristeza.

No olvide las costumbres

La costarricense aconsejó también a las personas que están lejos de casa, tratar de mantener las costumbres que tenía en su hogar.

Si acostumbra decorar y celebrar no deje de hacerlo aunque esté lejos de casa. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

“Un día de estos estuve hablando con una tica que tiene muchos años de estar aquí en España y me dijo que quería comer tamales, pero que aquí no vendían y le propuse que los hiciéramos, quedamos en reunirnos y que mi mamá nos iba a explicar cómo hacer la masa que es como lo más complicado.

“Aquí es muy difícil conseguir las hojas para envolverlos, pero aunque sea con papel aluminio los vamos a hacer, lo importante es atreverse y sentirse bien con uno mismo”, relató.

Dayanna dice que quienes acostumbran poner arbolito, el portal y adornar su casa con luces, es bueno que lo hagan aunque estén lejos de la casa, incluso en otro país, porque eso les permitirá vivir de una forma más cercana esta hermosa época.

La tecnología es una gran herramienta que está a la mano de todos, así que durante las cenas del 24 o el 31 de diciembre, quienes esté lejos de casa pueden hacer una videollamada y compartir de forma virtual con sus allegados.

La sicóloga dice que también es bueno llorar cuando se siente la necesidad. El reconocer que se siente triste o solo es importante y el desahogarse puede ayudar a liberar esa tensión para luego tomar fuerza y seguir adelante.

La tecnología permite estar siempre en contacto con los seres queridos. Foto: Archivo.

Ser positivos

Dayanna agregó que es importante agradecer en la vida las oportunidades. El tener un trabajo siempre es una bendición, el tener la oportunidad de estudiar también y si se está en otro país se debe disfrutar la experiencia y aprender de ella.

“Debemos ver estas situaciones como un objetivo a superar, yo veo a los migrantes que dejan todo en su país y se van solos a buscar un mejor futuro para ayudar a sus familias, ellos son fuertes y nosotros también debemos serlo.

“Cuando estamos lejos valoramos mucho más las cosas, el estar con la familia, el compartir con ella, y todo eso nos deja grandes enseñanzas que debemos aprovechar para convertirnos en mejores personas.