Pilar Cisneros está bravísima por el nuevo problema en el que está Rodrigo Chaves

Pilar Cisneros, diputada oficialista, está como agua pa’ chocolate por el nuevo problema en el que está metido el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La Fiscalía confirmó a La Teja este lunes que se abrió una investigación contra el mandatario.

“En respuesta a su consulta, la Fiscalía General informó que, respecto a los hechos consultados, abrió de oficio la causa 24-000031-0033-PE, en la que se investiga el presunto delito de penalidad del corruptor”, detalló el Ministerio Público.

Pilar Cisneros está brava por la nueva investigación contra Rodrigo Chaves. Foto: Asamblea Legislativa.

Todo se debe a que en una entrevista que dio Rodrigo Arias la semana pasada en el programa “Malas Compañías”, de Teletica Radio, reveló que Chaves le habría ofrecido los votos de sus diputados para su reelección como presidente del Congreso, a cambio de que dejara vencer el Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos, donde salieron a la luz un montón de temas polémicos relacionados con la campaña del actual presidente de la República, por eso la Fiscalía abrió la investigación.

La diputada Cisneros asegura que eso no tiene ni pies ni cabeza.

“Es increíble ver cómo gusta perder tiempo y recursos en este país, esa denuncia es absolutamente falsa, imprecisa, y los hechos demuestran que eso no puede ser posible, a ver, el 28 de marzo ya se había prorrogado la comisión (de Financiamiento de Partido Políticos) y el 20 de abril se produce la reunión entre Chaves y Arias, ¿cómo es posible entonces que el presidente Chaves le hubiera pedido a Arias que no se prorrogara la comisión si ya estaba prorrogada?

Rodrigo Arias reveló datos que metieron en un broncón a Rodrigo Chaves. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Los hechos demuestran que es absolutamente falso lo que dijo el señor Arias Sánchez, no tengo idea cómo el Poder Judicial para eso su tiene tiempo y no tiene tiempo par avanzar en otras investigaciones que son fundamentales para el país, en todo caso se demostrará que esto no tiene ningún sentido y que el presidente Chaves en ningún momento pidió eso.

“Lo más importante, si eso fuera así, que raro, ¿por qué será que el presidente del Congreso tardó un año en decir que eso había sido así?, eso no tiene tampoco ningún sentido, ¿será que él se estaba guardando información de algo que el consideraba que era ilegal, impropio o inmoral? ese es el tipo de preguntas que los fiscales tendrían que hacer al presidente del Congreso”, dijo la legisladora.