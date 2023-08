Pilar Cisneros explota contra una compañera a la que llamó egoísta y cobarde

A la diputada Luz Mary Alpízar, fundadora y presidenta del Partido Progreso Social Democrático, se le acabó la paciencia con sus nueve compañeros diputados que públicamente dieron el apoyo a nuevo partido Aquí Costa Rica Manda, pero no renuncian a la fracción oficialista.

Este miércoles en la mañana Alpizar llegó a la reunión de jefes de fracción en señal de protesta contra Pilar Cisneros porque, a su criterio, ya Cisneros no debería estar en PSD y menos ser la jefa de fracción.

Pilar Cisneros asegura que no se irá del Partido Progreso Social Democrático. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Esa acción no le hizo nada de gracia a Pilar y según se supo, hasta invitó a Alpízar a salir de la sala, pero ella no quiso irse.

“Tenemos la responsabilidad histórica de marcar precedentes en defensa de la institucionalidad democracia”, dijo Luz Mary.

La presidenta de PSD pidió ser reconocida como la única representante de esa agrupación política en la Asamblea Legislativa, así como las acciones correspondientes a nivel administrativo.

“Tenemos la responsabilidad histórica de marcar precedentes en defensa de nuestra institucionalidad democrática, que se basa y fundamenta en el sistema electoral que funciona a través de los partidos políticos. Confío en que tanto el Tribunal Supremo de Elecciones como el Directorio Legislativo sabrán actuar conforme a la congruencia y el respeto a la institucionalidad que, como tomadores de decisión, debemos promover y resguardar en todas las instancias pertinentes”, dijo Alpízar.

Como parte del proceso, la diputada Alpízar enfatizó al Directorio Legislativo la importancia de velar por el principio de imparcialidad, separando de la votación sobre el tema al diputado Morales Díaz quien es uno de esos legisladores en conflicto.

La diputada dijo además que, en los siguientes días el Partido Progreso Social Democrático estará enviando una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, a fin de proceder conforme a lo que establezca la autoridad electoral.

Rodrigo Chaves dice que para él la jefa de fracción de Pilar Cisneros. Foto: Archivo.

Pilar está molesta

Sobre este tema Cisneros dice que si les toca renunciar lo harán, pero se esperarán a ver qué dice el Directorio Legislativo, de momento seguirán como hasta el momento.

“El directorio tendrá que tomar una decisión”, dijo la diputada.

“Mientras yo tenga el respaldo de los diez diputados, me imagino ahora nueve porque ya seguro Luz Mary no va a votar por mí, o ya sea cualquier otro compañero que tenga la mayoría de votos, ¿quién representa la fracción oficialista?, no necesariamente tengo que ser yo, puede ser algún otro compañero, pero de los nueve que desde el día uno hemos sido los representantes del oficialismo de este Congreso. Pero sí digo una cosa, Luz Mary Alpízar nunca será fracción oficialista.

Al consultarle a Cisneros que opinaba sobre la intención de Alpízar de quedarse con los asesores de los nueve diputados que apoyan ahora al nuevo partido, fue clara y directa.

“Eso les refleja la actitud egoísta y cobarde que siempre ha tenido Luz Mary Alpízar porque de la fracción hacia ella toda la ayuda, desde la guía de plenario, absolutamente todo, análisis de los proyectos, pero de ella hacia la fracción, cero”, aseguró.

Pilar dijo que no le importaría perder el voto en la reunión de los jefes de fracción, o el derecho de pedir recesos en el Plenario, porque se lleva muy bien con la mayoría de legisladores y siente que ellos la ayudarían cuando lo necesite.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que para él jefa de fracción es y seguirá Pilar Cisneros porque Luz Mary no ha representado los intereses del Gobierno y que tiene más de un año de no reunirse con Alpízar.