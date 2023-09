Pilar Cisneros habla sobre reportaje que relaciona al gobierno de Rodrigo Chaves con el narco

Pilar Cisneros dice que se deben pedir pruebas de las informaciones publicadas por El Universal. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

La diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, dijo sin pelos en la lengua lo que piensa sobre el reportaje que publicó el diario El Universal, de México, y que relaciona al gobierno de Rodrigo Chaves con grupos narcos.

El diario informó en un artículo que, presuntamente, el gobierno liderado por Chaves habría tratado de negociar con cárteles de droga mexicanos para pedirles a los criminales que frenaran la ola de violencia que está cobrando tantas vidas en el país y a cambio de eso los dejarían pasar droga.

LEA MÁS: El Universal de México dice que gobierno de Rodrigo Chaves habría tenido acercamiento con cárteles mexicanos

“Me parece sumamente peligroso y temerario que el periodista se atreva a publicar un reportaje así, simplemente indicando fuentes costarricenses, es decir, como periodistas ya nosotros sabemos lo que eso significa, nadie se hace responsable y nadie da la cara. Yo no he escuchado ni he sabido en lo absoluto de ninguna negociación de esa naturaleza, no es el estilo del presidente, no es jamás violando la ley como vamos a combatir el narcotráfico.

Presidencia asegura que los datos del medio de comunicación mexicano son falsos. Foto: Presidencia. (Johanfred Bonilla)

“Creo que este Gobierno ha sido clarísimo y transparente en las medidas que estamos tomando para acabar con este flagelo que viene desde hace muchos años atrás. Permitimos que el narcotráfico se metiera en el país, infiltrara los poderes de la República y ha habido varios casos en los cuáles se ha demostrado la penetración del narcotráfico en el país y poco o nada se hizo”, aseguró la legisladora.

LEA MÁS: Vea las frases más fuertes de El Universal sobre supuestos acercamientos del gobierno de Rodrigo Chaves con narcos

Cisneros dijo, además, que el Gobierno está luchando contra este mal tan dañino y mortal y que la implementación de los escáneres en los puertos, el nombramiento de más policías y la compra de equipo policial, es prueba de eso.

“Yo creo que lo que va a corresponder es que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, me imagino, no sé, porque está fuera del país y no tengo certeza de eso, le exija al periodista las pruebas correspondientes para poder validar la información que publicó”, agregó la diputada.