Pilar Cisneros le contestó a las amigas que dicen desconocer en quien se convirtió

La diputada Pilar Cisneros le respondió a las dos amigas de toda la vida que aseguraron desconocer a la persona en la que se ha convertido desde que se metió en la política.

Las periodistas Patricia León e Isabel Ovares hicieron publicaciones en Facebook en las que dicen que no pueden creer que Pilar haya cambiado tanto.

Pilar Cisneros asegura que ella no ha cambiado. Foto: Asamblea Legislativa.

“Conozco a Pilar Cisneros desde hace décadas. Hemos sido amigas desde los años universitarios. Hemos trabajado juntas, compartido celebraciones familiares e innumerables reuniones de amigas, hemos reído juntas y llorado juntas. Yo creía conocerla, pero desde que decidió entrar en la política ya no la entiendo. No la conozco o no la reconozco.

“No puedo creer su irresponsable defensa de lo indefendible. No puedo digerir sus discursos de odio. No puedo asimilar que haya tirado por la borda características fundamentales y definitorias el periodismo profesional como son la precisión, la búsqueda permanente de la verdad y del equilibrio”, dijo Patricia.

LEA MÁS: Amigas de Pilar Cisneros estallaron contra ella y desconocen a la persona en la que se ha convertido

Isabel también mostró su indignación.

“Para mí, y lo sabés muy bien, el paso de Pilar a la política ha sido uno de los episodios más dolorosos de mi vida. No solo porque tiró por la borda una amistad de casi 50 años, sino sobre todo por las consecuencias de ese peligroso discurso que atenta nuestra vida democrática”, aseguró.

Las dos mejores amigas de la diputada aseguran que la política la cambió mucho. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

“No he cambiado”

La Teja consultó a Pilar Cisneros qué pensaba de las palabras de quienes fueron sus amigas durante tantos años y aseguró que ella no ha cambiado.

“Como le dije a las que eran mis mejores amigas de toda la vida, yo no he cambiado, sigo siendo la misma periodista valiente que siempre ha buscado equidad en cómo se cubren las cosas, pero creo que estamos viviendo momentos de cambio turbulentos que causan mucho ruido en el ambiente.

LEA MÁS: Periodista Vilma Ibarra dio un emotivo mensaje luego de que la amenazaran de muerte

“Me siento absolutamente tranquila conmigo, con mi conciencia, y con lo que hice y el control político que hice. No hay una sola palabra en mi control político agresiva, irrespetuosa ni nada que se le parezca contra Vilma Ibarra... lamento mucho que las dos personas que ha sido mis mejores amigas me reclamen que me metí en política y que apoyo a Rodrigo Chaves, pero lo apoyé ayer, lo apoyo hoy y lo apoyaré siempre”, dijo Pilar.

Parte de los reclamos de Patricia e Isabel es que Cisneros dio un discurso político este martes en el Plenario Legislativo en el que cuestionaba duramente a la periodista Vilma Ibarra porque habría sido subcontratada para dar servicios de comunicación en el tema de la construcción de la ruta 32.

Las amigas de Pilar defendieron a la comunicadora Vilma Ibarra. Foto: Archivo.

Las palabras de Cisneros se dieron precisamente el día en que un trol que apoya el gobierno de Rodrigo Chaves hizo una invitación para que la gente llegara a la casa de Vilma Ibarra con fines de atacarla, incluso matarla.

“Yo sostengo mi tesis, que creo que es la correcta, que en ningún momento agredí o ataqué a Vilma Ibarra. Pedirle información sobre un trabajo que ella hizo y fue pagado con dineros públicos, porque no es un contrato entre dos privados, no solo no tiene nada de malo sino que tiene la absoluta responsabilidad de contestar”, aseguró Cisneros.