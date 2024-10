Pilar Cisneros les responde a todos los que dicen que ella y Rodrigo Chaves usan un discurso violento

La diputada Pilar Cisneros y el presidente Rodrigo Chaves lanzan constantemente ataques y mensajes violentos en sus discursos contra instituciones y personajes de la política, algo que muchos ligan con el crecimiento de la violencia en el país.

Uno de ellos es el criminólogo, experto en seguridad y exjefe del OIJ, Gerardo Castaing, quien dice que muchas personas están siguiendo el ejemplo del mandatario Chaves y de la diputada.

Pilar Cisneros se defiende y dice que ella no es violenta, solo dice la verdad. (Asamblea Legislativa)

Este lunes se dieron a conocer dos amenazas de muerte que recibieron las diputadas Andrea Álvarez, de Liberación Nacional y Sofía Guillén, del Frente Amplio, a quienes les mandaron dos correos en el que las trataron malísimo, las denigraron y les dijeron que las iban a matar.

Castaing dice que este tipo de amenazas deben hacer que el presidente Rodrigo Chaves ponga las barbas en remojo porque la violencia y los constantes ataques que él hace, lamentablemente están calando en la gente de forma peligrosa.

“Hay que ponerle atención a lo que está pasando. Se han conjugado varias situaciones, una es el enfrentamiento entre el pensamiento del presidente de la República, Rodrigo Chaves, contra el de los 57 pensamientos distintos de los diputados, lo cual es sumamente grave.

“Hay algunos ciudadanos que están aprendiendo ese comportamiento. Los mensajes del Gobierno enardecen a la población, por eso, esos enfrentamientos entre el presidente y los legisladores son peligrosos”, señaló el experto.

Él no es el único que piensa así, politólogos, analistas, diputados, y mucha gente siente también que a Chaves se le va la mano con lo que dice y eso está atizando un peligroso fuego. Incluso la diputada Álvarez dijo que la culpa de que ella recibiera las amenazas era de Chaves.

Experto en seguridad dice que Rodrigo Chaves debe bajarle las revoluciones a los ataques. (José Cordero)

Pero para Pilar Cisneros eso no es así, ya que considera que sus palabras no promueven la violencia y agregó que ni en las de Chaves se refleja eso que dicen contra ambos.

“Ellos dicen: ‘es que Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves tienen un lenguaje violento’, bueno, que lo señalen ¿cuál es el lenguaje violento?, decir la verdad no es violencia, decir que los diputados no están haciendo bien su trabajo no es violencia, decir que los diputados se están oponiendo al progreso del país no es violencia, así que cada palo aguante su vela.

“El presidente Chaves no tiene ninguna responsabilidad sobre eso (las amenazas), si la tuviera, y si la diputada tuviera las pruebas, ya hubiera hecho un escándalo mayúsculo y las hubiera presentado”, expresó la legisladora oficialista.