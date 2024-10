Experto en seguridad dice que Rodrigo Chaves debe detenerse para evitar una tragedia en el país

El experto en seguridad y exjefe del OIJ, Gerardo Castaing, dice que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, así como los diputados, deben de hacer un gran cambio para evitar que ocurra una tragedia en Costa Rica.

Las amenazas que se han dado a conocer en las últimas semanas contra el fiscal general, Carlo Díaz, y los diputados Rodrigo Arias, Andrea Álvarez, de Liberación Nacional, y Sofía Guillén, del Frente Amplio, dejan en claro que el país vive una crisis y hay que ponerle atención.

Las últimas amenazas las recibieron las legisladoras Álvarez y Guillén por medio de correo electrónico.

Rodrigo Chaves debe dejar de atacar a los demás para evitar una tragedia. (José Cordero)

El domingo llegó el primer mensaje: “Vamos a caerles a balazos a la Asamblea Legislativa con AR-15 y vamos a matarla a usted en su despacho, p... Andrea, y nos meteremos a la sala del Congreso a bombear plomo, somos 50 y nos echaremos a Sofía Guillén y los del PLN y FA, y bombearemos a la seguridad y quienes mañana todos serán rehenes hijuep... a las armas, patria libre”.

Este lunes llegó el otro correo amenazante: “Vamos a caerle, perra hijue... hoy lunes, en cualquier momento, estamos en un hotel planeando la operación Juanito Mora, nos la echaremos, p... Andrea, z... de mie... y luego a los diputados del PLN y FA y a la p... de Sofía Guillén”.

La gente está imitando las actitudes de Rodrigo Chaves

Castaing dice que este tipo de amenazas deben hacer que el presidente Chaves ponga las barbas en remojo porque la violencia y los constantes ataques que él hace contra instituciones y personas están calando en la gente de forma peligrosa.

“Hay que ponerle atención a lo que está pasando. Se han conjugado varias situaciones, una es el enfrentamiento entre el pensamiento del presidente de la República, Rodrigo Chaves, contra el de los 57 pensamientos distintos de los diputados, esto es sumamente grave.

Las diputadas, Andrea Álvarez del PLN y Sofía Guillén del FA, recibieron amenazas de muerte. (Archivo)

“La situación actual es delicada, el narcotráfico está infiltrado en muchos aspectos de la sociedad, las instituciones públicas y hasta la policía, esto agrava aún más la situación", señaló.

El experto dice que la manera en la que Chaves enfrenta los conflictos y los desacuerdos de pensamiento complican aún más la situación, porque no se llega al entendimiento, sino que se hacen pleitos públicos.

“Hay algunos ciudadanos que están aprendiendo ese comportamiento. Los mensajes del gobierno enardecen a la población, por eso esos enfrentamientos entre el presidente y los legisladores son peligrosos.

“Yo en algún momento hablé con don Rodrigo Chaves antes de que fuera presidente y me pareció una excelente persona, él debería pensar más en detener ya la confrontación pública y buscar resolver las cosas de jerarca a jerarca, pero eliminar el contacto violento en público”.

Gerardo Castaing dice que hay que hacer un cambio para evitar más conflictos. (Melissa Fernández)

El experto dijo que los textos de las amenazas son agresivos y aunque no se vayan a cumplir, están planteando toda una serie de circunstancias para establecer un caldo de cultivo especial para que ocurra, en cualquier momento, una acción violenta por parte de personas que podrían ser psicópatas, podrían ser psicóticos o gente que tengan acceso a armas.

Diputada Andrea Álvarez culpó a Rodrigo Chaves por las amenazas

La diputada Andrea Álvarez culpó al presidente Rodrigo Chaves de las barbaridades y amenazas que le enviaron.

“Es importante que la ciudadanía entienda que el principal responsable de que estas cosas ocurran es Rodrigo Chaves. Ese constante ataque a las instituciones, a la prensa y eso de estar atizando constantemente a la población, polarizando, es lo que nos tiene como nos tiene, él es el principal responsable.

“Cualquier amenaza que yo reciba la voy a seguir exhibiendo públicamente y voy a hacer las denuncias respectivas por la vía oficial. Quienes hacen ese tipo de cosas, quienes están haciendo esas amenazas, quienes mandan esos correos, los troles que escriben en las redes, creo que es hora de que entiendan que yo voy a seguir haciendo mi trabajo, les guste o no les guste, pero sí, este tipo de amenazas son inaceptables y no lo voy a permitir porque también me preocupan el resto de mis compañeros diputados que hacen su trabajo”, expresó Álvarez.

Mientras que Guillén dijo, por su parte, que tratará de no darle tanta importancia al asunto.

Estos fueron las amenazas que recibieron las diputadas. (Tomada de X)

“No pienso darle protagonismo al cobarde que escribió eso. Yo seguiré con mi trabajo.

“Es curioso que esas amenazas sucedan justamente cuando denunciamos las irregularidades del narco estado. Pero no pienso parar. Tengo un deber que cumplir con la Patria”, manifestó.

La Teja consultó en la Asamblea Legislativa qué tipo de medidas tomarán al respecto y Karla Granados, gerente de la institución, dijo que están capacitando al personal.

“Estamos tomando con la seriedad del caso cada una de estas amenazas que se han presentado en los últimos días, para esto, estamos realizando coordinaciones necesarias con las instituciones y autoridades respectivas.

“Nuestra unidad de Seguridad está aplicando los protocolos debidos, con el control más riguroso. En este sentido, el personal se está capacitando y, además, refrescando sus conocimientos. Además, se mantienen las relaciones necesarias con los actores especializados externos, para contar con el apoyo de ellos en caso de una emergencia”, explicó Granados.