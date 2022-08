Pilar Cisneros se defiende: “Me dijeron dictadora, extranjera y antidemocrática” (Video)

Pilar Cisneros Gallo, diputada del Partido Progreso Social Democrático, se defendió durante tres minutos en la Asamblea Legislativa luego de recibir una serie de ataques que recibió por parte de sus compañeros diputados el pasado 16 de agosto.

Ayer la legisladora usó su tiempo en plenario para informar a sus compañeros que el gobierno había accedido dar a las universidades públicas del país el mismo monto que dio en 2021 por concepto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Consideró Cisneros que no era justo tantos millones para las universidades públicas, habiendo tantas necesidades en la otra parte de la educación costarricense.

La diputada asegura que el FEES deja sin la cobija suficiente al resto de la educación nacional.

“Vi a muchos de ustedes diputados que están al frente, burlándose y riéndose complacidos (porque el 16 de agosto le cortaron el uso de la palabra). Me dijeron dictadora, extranjera, manipuladora, autocéntrica, prepotente y antidemocrática. ¿Saben qué? No me lo tomo personal, estoy muy, muy orgullosa de mi origen y me siento costarricense tras vivir aquí ni más ni menos que medio siglo. Yo adopté este país por amor y juré trabajar duro por Costa Rica y eso es exactamente lo que hago”.

“Sobre el FEES, nadie me pudo contradecir que hay un solo presupuesto para la educación pública. Darle más a un sector, inevitablemente le quita al otro y mi intención nunca fue ponerlos a pelear, pero señores y señoras, esa es la verdad”.

“Tampoco acepto que se me tilde como enemiga de las universidades públicas. Yo, Pilar Cisneros, soy parte de su éxito. Saqué mi bachillerato y licenciatura en la Universidad de Costa Rica, me becaron para sacar una maestría, pero no quiere decir que no admitamos los abusos con los fondos del FEES”, aseguró la diputada.

De inmediato fundamentó con números cómo el FEES ha subido más allá del 50% en los últimos años y también defendió que este gobierno no le de al FEES el dinero que por Ley tiene que asignarle porque en el pasado, al menos en las tres últimas administraciones, no se hizo.