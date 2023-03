Pilar Cisneros y Ariel Robles tuvieron una discusión en comisión legislativa

Los diputados Pilar Cisneros, del partido oficialista (Progreso Social Democrático), y Ariel Robles, del frente Amplio, tuvieron un agarronazo este lunes en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos.

Los legisladores de dicha comisión citaron para comparecer a David Segura, uno de los jefes de campaña que tuvo Rodrigo Chaves cuando fue candidato presidencial.

Ariel Robles y Pilar Cisneros tuvieron un encontronazo este lunes en la Asamblea Legislativa. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Segura dejó en claro que su paso por el partido Progreso Social Democrático fue muy rápido, poco menos de dos meses y destacó que decidió dejar el partido porque sentía que sus opiniones no eran tomadas en cuenta dentro de la agrupación política y que se le ocultaba información, razón por la cual prefirió cuidar su salud e imagen y hacerse a un lado del proceso.

Ariel Robles fue el primero en hacerle preguntas a Segura y las basó en el tema del fideicomiso Costa Rica Próspera que, presuntamente, habría servido para financiar la campaña electoral de forma ilegal.

LEA MÁS: El músico Carlos “Tapado” Vargas vivió uno de los retos más curiosos de su vida

El compareciente dijo que apenas llegó a la agrupación, dijo que dicho fideicomiso debía cerrarse porque no era permitido y asegura que se cerró.

Conforme el exjefe de campaña contestaba las preguntas, la diputada Pilar Cisneros hacía énfasis en que el dinero de dicho fideicomiso se había utilizado antes de que Rodrigo Chaves fuera ratificado como candidato presidencial.

“Le hemos demostrado con pruebas doña Pilar que el fideicomiso era una estructura paralela, lo era, ¿tiene que decirlo Rodrigo Chaves para que usted lo crea? Yo creo que todo el mundo merece claridad en esto”, le dijo Ariel Chaves a Cisneros.

Ariel Robles y Pilar Cisneros tuvieron un nuevo encontronazo

“Por más que le duela al señor diputado, esos dineros nunca se utilizaron para financiar al partido, se usaron para financiar al movimiento Costa Rica Próspera... me da mucha lástima que a usted le duela, así que tómese algo para el dolor porque creo que le va a hacer muy bien”, le respondió Cisneros.

LEA MÁS: Nicaragüense pasó de lavar carros a ser el ingeniero de un proyecto de Joel Campbell

Robles le contestó a Cisneros diciendo que a él no le duele nada y que todos los días duerme muy tranquilo porque asegura tener la conciencia tranquila.

“Me duele que usted, con una carrera histórica de credibilidad, hoy esté hipotecando su credibilidad, eso me duele, me duele porque yo fui un costarricense que le creí a usted por años que luchaba y que defendía a este país, costara lo que costara, ¿sabe qué me duele?, ese engaño que me tragué por años”, manifestó Robles.