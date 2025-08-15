Pilas Cisneros creyó que se iba a apear a Laura Chinchilla, pero se le volcó la tortilla y no le fue pero ni regular

La expresidenta del país, Laura Chinchilla, no se le quedó callada a la diputada Pilar Cisneros quien quiso tirarle duro y dejarla callada, pero se le volcó la tortilla y no le fue pero ni regular.

Pilas Cisneros creyó que se iba a apear a Laura Chinchilla, pero terminó más bien con el rabo entre las piernas.

El pasado jueves 14 de agosto Chinchilla se presentó ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, fue ahí donde los diputados presentes le hicieron muchas preguntas sobre narcotráfico y seguridad ciudadana.

En un momento de las preguntas, Cisneros le tiró una con buen fuego a Chinchilla.

Le preguntó si el actual fiscal general adjunto, Mauricio Boraschi, debía estar en ese puesto ya que en el 2013, siendo Chinchilla presidenta, renunció como jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) luego de aceptar la responsabilidad por haber hecho un viaje a Perú y Venezuela en un avioneta que le prestó una empresa de la cual era dueño un colombiano quien apareció después ligado a narcotraficante de Colombia.

La expresidenta Chinchilla fue firme y directa, nadie la dejó callada, fue todo lo contrario.

Chinchilla con total sinceridad le respondió a Cisneros que el que Boraschi haya usado esa avioneta fue un fallo grande de criterio hasta de parte de ella, aclaró que fue un error grave, pero que no hubo mala intención.

A lo que Cisneros le repreguntó: “¿Por qué se le fue a Boraschi algo tan grave?“, buscando rematarla con esa pregunta y dejar a Chinchilla sin ninguna salida.

Pero la expresidenta respondió sin pelos en la lengua: “Doña Pilar, por las mismas razones por las que se les fueron a ustedes (el gobierno de Rodrigo Chaves) los antecedentes del viceministro de Seguridad, (Manuel) Jiménez Steller, o del hombre que nombraron en el Inder como presidente ejecutivo.

“O por las mismas razones que se les ha ido el peligro inminente que estaba corriendo Roberto Samcam, un nicaragüense queridísimo a quien asesinaron en plena luz del día en su casa con siete balazos”.

Cisneros y Chinchilla se enfrentaron por el tema de fiscal adjunto, Boraschi (derecha). En la foto aparece Carlo Díaz, fiscal general.

Doña Pilar al escuchar esa respuesta no dijo ni pío. Por un instante guardó silencio.