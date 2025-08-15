Nacional

Hay noticias sobre el plazo para la vacuna contra la fiebre amarilla

El Ministerio de Salud tendrá una nueva jornada de vacunación la próxima semana

Por Ingrid Hidalgo
Farmacias y hospitales privados ya cuentan con nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla.
Farmacias y hospitales privados ya cuentan con nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla. (Canva/Canva)

El Ministerio de Salud tiene malas noticias para la población costarricense sobre la vacunación contra la fiebre amarilla.

Resulta que, debido a la alta demanda y al desabastecimiento de la vacuna, las autoridades de Salud informaron que se prorrogará la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna para la población general.

Es decir, la obligatoriedad de la vacunación contra la fiebre amarilla para todos los costarricenses entraría en vigor a partir del 28 de febrero de 2026.

Las autoridades recordaron que esta decisión no aplica a aquellas personas que ya cuentan con un viaje a Colombia, pues, para salir del país, deben de tener la vacuna.

De hecho, Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla que se realizará el viernes 21 y jueves 22 de agosto, en un horario de 8 a. m. a mediodía, en el Estadio Nacional.

Hombre cruzrojista vacuna a mujer, que está de espaldas.
El Ministerio de Salud prorrogó la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla hasta febrero de 2026. (Cortesía Ministerio de Salud )

Las personas que viajarán a Colombia en agosto y setiembre podrán solicitar la cita a través del formulario digital en este enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html, que se habilitará el lunes 18 de agosto a partir de las 2:00 p.m.

El Ministerio de Salud recordó que solo se aplicará la vacuna a aquellas personas que ya cuentan con un boleto aéreo y que haya sido adquirido antes del 1 de agosto.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

