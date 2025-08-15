Hay noticias sobre el plazo para la vacuna contra la fiebre amarilla

Farmacias y hospitales privados ya cuentan con nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla. (Canva/Canva)

El Ministerio de Salud tiene malas noticias para la población costarricense sobre la vacunación contra la fiebre amarilla.

LEA MÁS: Laura Chinchilla: “Hacer cárceles es peor que hacer botaderos de basura”

Resulta que, debido a la alta demanda y al desabastecimiento de la vacuna, las autoridades de Salud informaron que se prorrogará la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna para la población general.

Es decir, la obligatoriedad de la vacunación contra la fiebre amarilla para todos los costarricenses entraría en vigor a partir del 28 de febrero de 2026.

Las autoridades recordaron que esta decisión no aplica a aquellas personas que ya cuentan con un viaje a Colombia, pues, para salir del país, deben de tener la vacuna.

LEA MÁS: El SINPE Móvil tendrá cambios importantes a partir de setiembre

De hecho, Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla que se realizará el viernes 21 y jueves 22 de agosto, en un horario de 8 a. m. a mediodía, en el Estadio Nacional.

El Ministerio de Salud prorrogó la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla hasta febrero de 2026. (Cortesía Ministerio de Salud )

Las personas que viajarán a Colombia en agosto y setiembre podrán solicitar la cita a través del formulario digital en este enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html, que se habilitará el lunes 18 de agosto a partir de las 2:00 p.m.

El Ministerio de Salud recordó que solo se aplicará la vacuna a aquellas personas que ya cuentan con un boleto aéreo y que haya sido adquirido antes del 1 de agosto.

LEA MÁS: Habrá nueva jornada de vacunación contra fiebre amarilla, vea lo que tiene que hacer