Habrá nueva jornada de vacunación contra fiebre amarilla, vea lo que tiene que hacer

El Ministerio de Salud realizará una nueva jornada de vacunación la próxima semana en el Estadio Nacional. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

El Ministerio de Salud realizará una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla el próximo viernes para aquellas personas que viajarán a Colombia en agosto y setiembre.

LEA MÁS: Laura Chinchilla: “Costa Rica hoy está atemorizada”

Por eso, las autoridades abrirán 300 citas para cada día, las cuales se pueden solicitar, llenando un formulario digital a través de este enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html, que se habilitará el lunes 18 de agosto a partir de las 2 p.m.

La nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla se realizará en el Estadio Nacional. (John Durán)

Salud advirtió que no se aceptarán a personas que no tengan un boleto aéreo ya comprado, ya que esta jornada es exclusiva para personas que cuentan con un viaje programado.

Si usted tiene un tiquete aéreo que fue adquirido antes del 1 de agosto, puede solicitar la cita a través del enlace señalado anteriormente.

LEA MÁS: El SINPE Móvil tendrá cambios importantes a partir de setiembre

La jornada de vacunación se realizará el jueves 21 y viernes 22 de agosto, en un horario de 8 a.m. a mediodía en el Estadio Nacional.

El Ministerio de Salud habilitará 300 citas cada día para aquellas personas que viajarán a Colombia en este mes y en setiembre. (Cortesía )

LEA MÁS: Importante aerolínea anuncia nueva ruta directa con Costa Rica que le encantará a muchos